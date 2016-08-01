Гарний приклад співпраці

Загалом Петрівщина - сільськогосподарський ра-йон, але вже майже 40 років до районного бюджету потужним потоком вливаються кошти у вигляді відповідних податків від діяльності промислової галузі. Немає потреби пояснювати, що мається на увазі Петрівський кар’єр ПрАТ «ЦГЗК». Та, крім податків, між нашим районом та названим підприємством давно налагоджені партнерські стосунки, які останнім часом вийшли на новий, набагато ефективніший, ніж раніше, рівень.

Ми вже не раз згадували про те, що дороговказом на майбутнє стала угода про соціально-економічну співпрацю між Петрівськими районною радою і райдержадміністрацією та ПрАТ «ЦГЗК», підписана в квітні поточного року. Та виконання заходів і проектів в рамках угоди ще тільки розпочинається, а результати роботи у попередній період вже видно, як кажуть, неозброєним оком. Деякі проекти за фінансової та іншої підтримки ЦГЗК вже втілені в життя, завершення інших, зокрема в галузі медицини, вийшло на фінішну пряму.

Днями з робочим візитом в районі побував генеральний директор ПрАТ «ЦГЗК» Дмитро Шевчик. Він, разом з головою районної ради Тамарою Сакарою, головою райдержадміністрації Сергієм Завалієм та його першим заступником Тетяною Панетою, а також з головним лікарем ЦРЛ Миколою Яновським ознайомився з ходом ремонтних робіт в Богданівському ФАПі, пологовому та поліклінічному відділеннях центральної районної лікарні та дитячому відділенні, яке ремонтується за кошти районного бюджету, кабінеті флюорографії, нещодавно відремонтованій малій операційній, лабораторії, деяких вже відремонтованих палатах терапевтичного відділення.

На всіх об’єктах робота ведеться інтенсивно і, що найголовніше, сумлінно, з високою якістю. Завершити всі роботи планують до середини жовтня, початку опалювального сезону. Втім, Дмитро Володимирович, спілкуючись з представниками підрядних організацій та робітниками, наголошував на тому, що головне - не терміни здачі об’єктів, а якість робіт.

- Працюйте з душею, на совість, робіть все, як для себе, – наполягав він.

Під час візиту в Богданівку С.Завалій підкреслив, що дуже важливо, щоб фінансувалися і ремонти об’єктів первинної ланки, а не так , щоб всі гроші йшли лише на другий рівень системи надання медичної допомоги.

Богданівський сільський голова Сергій Доцяк дуже ініціативний і наполегливий. Його амбітною метою є прагнення зробити місцевий ФАП навіть кращим, ніж Чечеліївський, який на даний час вважається найкращим в районі, залучити сюди на роботу хорошого спеціаліста, аби жителі мали змогу отримувати якісні медичні послуги. Його активно підтримує Іван Шульгін, голова громадської організації «Богданівська ініціативна молодь».

- Цей проект, дійсно, ви-стражданий місцевою громадою, яка бере активну участь в реконструкції ФАПу, тож ми переконані, що він буде одним з кращих в районі, – зізналася Т.Сакара.

Зауваживши, що залишився задоволеним побаченим на всіх об’єктах, Д.Шевчик висловив думку, що плідна співпраця влади і громади в Богданівці є дуже важливим і позитивним фактором, а результати цієї співпраці залишаться людям.

Наостанок слід додати, що на ремонт терапевтичного і пологового відділень ЦРЛ ПрАТ «ЦГЗК» виділив 700 тисяч гривень, Богданівського ФАПу – 500 тисяч. Це далеко не все, попереду – реалізація ще й інших проектів.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: Д.Шевчик спілкується з хворими в терапевтичному відділенні; знайомство з ходом робіт; робота «кипить»; в кабінеті флюорографії; представник підрядного підприємства Ігор Бойко: «Роботи виконаємо якісно!».