Від щирого серця вітаємо з 74-річчям

Випуск: № 53 (9970) Середа, 12 липня 2017 року

Від щирого серця вітаємо з 74-річчям дорогого, любимого татуся, дідуся МИКОЛУ ФЕОКТИСТОВИЧА ЛОЦМАНА!

Скільки років тобі - не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю,
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.
Те бажаємо, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!

З повагою дочка, зять і онуки.

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