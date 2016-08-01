Від щирого серця вітаємо з 74-річчям

До уваги футбольних уболівальників!

У СУБОТУ, 15 ЛИПНЯ, на полі НТБ «Молодіжний», що у Володимирівці, відбудеться стартова гра 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги.

Зустрічаються ФК «ІНГУЛЕЦЬ-2» - «МЕТАЛУРГ-ЗАПОРІЖЖЯ»

Початок зустрічі о 15.00.

Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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Допомога в оформленні візи в Польщу.

Офіційне працевлаштування. Великий вибір вакансій.

Безкоштовна консультація.

Звертатися за телефоном 097 915 24 56 та

063 485 35 68 - Сергій.

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Оголошення

Запрошуємо колективи художньої самодіяльності до участі у VІІІ фестивалі «Серпневий зорепад», який відбудеться 12 серпня у центрі села Рівне Новоукраїнського району .

Засновник і спонсор фестивалю – ТОВ «УкрАгроКом».

Реєстрація учасників – до 01.08.2016 р.

Заявки надсилати: e-mail: svyatets@ukr.net

Довідки за тел.: 097-483-12-84; 050-713-59-49

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Загублений державний акт на право приватної власності на землю серія КР № 037052, виданий на підставі рішення Петрівської райдержадміністрації Кіровоградської обл. від 17.09.2003 р. № 447, кадастровий номер 3524983400:02:000:0173, на ім’я Трипадуш Раїси Тимофіївни, вважати недійсним.

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ПРОДАМ КОРОВУ після другого року отелення, чорної масті. Звертатися за тел. 098-22-79-995.