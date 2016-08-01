Від щирого серця вітаємо!

Випуск: № 53 (9970) Середа, 12 липня 2017 року

13 липня День народження завітає до найкращої в світі мами і бабусі НІНИ ВАСИЛІВНИ ГУРЕНКО! Вітаємо Вас, дорога наша мамо! Впевнені, що Вам і надалі вистачатиме сил і наснаги, якими Ви позитивно заряджаєте нас, даруєте той життєвий промінь, який дозволяє нам не втрачати віру і надію, йти вперед і ніколи не зупинятися. Ви - найкраща, бо умієте робити щасливими усіх, хто поруч з вами. Нехай щастям і любов’ю наповнюється кожен Ваш день, а праця на благо людей приносить задоволення і радість. Міцного здоров’я Вам на многії літа!Ми любимо Вас!

Твої доньки Лариса і Таня із сім’ями
с. Петрівське, смт. Петрове

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