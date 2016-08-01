Новий футбольний сезон розпочато!

Спортивні новини

На минулому тижні Кубок регіонів УЄФА потрапив до рук свого нового господаря: здається, вперше за роки існування цього турніру володарем Кубку стала команда з Хорватії. Хорватський «Загреб», зігравши першу гру на турнірі з португальським «Лісабоном» унічию – 2:2, надалі здобував лише перемоги – 2:0 над господарями турніру, турецьким «Стамбулом» та 4:1 (на превеликий жаль для нас) над «Інгульцем». А у фінальній грі хорвати, не без проблем, здолали переможця групи «В», команду «Регіон 2» з Ірландії з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій грі на 26-й хвилині забив півзахисник хорватської команди Тоні Аджич. Для «Інгульця» ж найбільш вдало складалася гра з португальцями, адже по ходу гри ми тричі виходили вперед, але, на жаль, утримати переможний рахунок не зуміли (гра завершилась унічию 3:3. І все ж – потрапляння «Інгульця» до фінальної групи, тобто до вісімки найсильніших європейських аматорських команд – це вже неабияке досягнення. До того ж, за абсолютними показниками, ми випередили чеський «Оломоуцький край», а отже стали сьомою командою на континенті. Це досить пристойний показник, тож «Інгулець» досить гідно представив кольори нашої держави і нашої рідної Кіровоградщини на європейській арені.

А тим часом добігає кінця процес підготовки наших професійних команд до нового чемпіонату, який стартує вже на цьому тижні. Після перемоги над «Гірником-Спорт» та мінімальної поразки від «Дніпра» (3:4), про які ми розповідали в одному з попередніх номерів, «Інгулець» провів ще один контрольний спаринг. Що цікаво, що спаринг-партнером нашої команди став краматорський «Авангард» - команда, яку вже незабаром примхливий жереб обрав нашим суперником у першому турі нового чемпіонату. Тож спаринг, який проходив на нейтральному полі – у Запоріжжі, - можна було вважати своєрідною репетицією стартового матчу чемпіонату. І маємо порадіти, що репетиція ця відбулася за втішним для нас сценарієм: «Інгулець» здолав команду з Донбасу з рахунком 1:0. З іншого боку, сильно тішитися цією перемогою, безумовно, не варто, адже перед офіційним матчем краматорці навряд чи розкрили усі свої найсильніші козирі. Хочеться вірити, що й наш тренерський штаб підготував для своїх опонентів ще чимало креативних ідей. Втім, невдовзі усі уболівальники команди зможуть на своїх телеекранах побачити, з якими кондиціями наша команда розпочне новий (уже другий для себе) чемпіонат з футболу у Першій лізі. Традиційно ігри «Інгульця», завдяки президентові нашого клубу Олександру Поворознюку, стануть доступними широкому загалу уболівальників. Зокрема, першу гру зможемо переглянути на телеканалі Х-SPORT найближчої суботи, 15 липня. Початок трансляції о 17.00.

А «Інгулець-2» свої виступи в чемпіонаті Другої ліги розпочинає домашнім матчем із запорізьким «Металургом». Гра відбудеться у Володимирівці.

Отож вітаємо усіх любителів футболу з початком нового футбольного сезону! Бажаємо, щоб він подарував усім нам якомога більше приємних емоцій і яскравих вражень, а ми, звичайно, намагатимемося, аби читачі районки одними з перших дізнавалися про всі новини, що стосуватимуться виступів наших команд.

Володимир Кіфенко.