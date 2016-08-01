ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р і ш е н н я

Від 14 червня 2017 року № 159

с. Козацьке

Про місцеві податки та збори та ставки єдиного податку на 2018 рік.

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12.3.4. та розділу ХП Податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України від 04.07.2013 року №403- VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та поповнення доходної частини місцевого бюджету, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити та затведити на території Петрівської сільської ради такі місцеві податки :

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додатки 1,2,3)

- транспортний податок; (додаток 4)

- земельний податок; (додаток 5)

- єдиний податок. (додаток 6)

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додаток № 7)

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018.

3. Секретарю Петрівської сільської ради Казіцькій Л.І. оприлюднити дане рішення на дошці оголошень в сільській раді.

4. Копію даного рішення направити до Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України для виконання згідно умов чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну галузеву комісію

Сільський голова Наталія Лепська