«Університет ІІІ віку» - на літніх канікулах!

Ось і настав незвичайний день – день, якого немає в жодному календарі, водночас - святковий і сумний. Залишилися позаду засідання, навчання, лекції, зустрічі.

У затишному, світлому та ошатному залі територіального центру обслуговування населення, на свято випускного зібралися слухачі «Університету третього віку» і поважні гості: перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, голова районної ради Тамара Сакара, начальник управління соціального захисту населення Валентина Сибіра та голова Петрівської районної організації ветеранів України Олег Гіюк. Представники влади привітали випускників з їхнім святом та побажали «не відпускати з рук того чарівного птаха, який додає наснаги до життя, любові до ближнього», подякувавши випускникам за їх оптимізм і активну життєву позицію. Побажали цікавих нових ідей у наступному році, міцного здоров’я та натхнення на подальші роки навчання. До усіх присутніх з вітальним словом звернувся і голова районної ради ветеранів Олег Гіюк, який побажав не втрачати оптимізму, дружити зі спортом і займатися своєю улюбленою справою.

Свято розпочалося з чуттєвого вальсу. На святковому концерті лунали пісні у виконанні самих випускників, а також Влади Адамюк та Катерини Мовчан - учениць Петрівського НВО.

Глядачі мали змогу послухати вірші Івана Сердюка, Вікторії Рибак, Віри Смєлової, які, в свою чергу, висловили слова вдячності керівництву району та територіального центру за організацію навчання та дозвілля людей поважного віку.

Свято продовжилося перевіркою знань учнів-випускників. Разом із начальником управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентиною Сибірою учні згадали і заповіді «Пам’ятки студента», які вони отримали на початку навчального року.

На завершення організатори нагородили усіх випускників та вручили сертифікати про закінчення курсу навчання та дипломи «За активну життєву позицію» від голови РДА Сергія Завалія і голови районної ради Тамари Сакари,. Зокрема, такими відзнаками були нагороджені подружжя Лідії та Олександра Андріяненків, Валентина Берковська, Валентина Бабій, Наталія Бахмутова, Галина Васюта, Ніна Гугля, Єлизавета Іваниця, Любов Комарчук, Валентина Комишова, Валентина Куш-ніренко, Ніна Лихоусенко, Раїса Липкан, подружжя Олександра та Олени Лук’янових, Надія Михайлова, Галина Мукоїда, Софія Півняк, Клавдія Пісна, Вікторія Рибак, Микола Стрижак, Любов Смуглій, Віра Смєлова, Микола Чирва, Алла Шульга, Любов Ященко.

По закінченні урочистої церемонії усі учасники зробили колективне фото на згадку.

Олена Приходкова.

На знімку: спільне фото випускників «Університету третього віку» з керівництвом району.