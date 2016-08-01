Привітали ювілярку

На минулому тижні у житті трудівниці СВК «Агрофірма «Маріампольська» Світлани Анатоліївни Шелест сталася знаменна подія. Вранці, перед початком робочого дня, колектив тракторної бригади (Братський відділок) привітав її з днем народження. Цього року він особливий, адже Світлана Анатоліївна досягла пенсійного віку. Під час урочистостей керуючий відділком В.В.Горбат та агроном відділку О.М.Компанієць висловили їй подяку і свої щирі та добрі побажання. Раніше Світлана Анатоліївна трудилася на фермі, де доглядала ВРХ. Нині, перед виходом на пенсію, працює охоронником у тракторній бригаді. Робота ця досить відповідальна, проте з нею жінка добре справляється. Від імені правління агрофірми, профспілкової організації ювілярку нагороджено преміальними та подарунком. Колеги вручили їй квіти та бажали здоров’я, достатку, миру і домашнього затишку. Світлана Анатоліївна подякувала всім за теплі слова і пообіцяла й надалі старанно виконувати покладені на неї обов’язки.
Сергій АНДРУСЕНКО.
На знімку: ювілярка С.А.Шелест.