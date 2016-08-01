Переможці конкурсу визначені

Читачі районки, безумовно, добре пам’ятають наш матеріал «Соціальне партнерство – ключ до розвитку територій», що вийшов з друку наприкінці квітня. У ньому розповідалося про урочисте підписання угоди про соціально-економічне партнерство між Петрівською районною державною адміністрацією, Петрівською районною радою та приватним акціонерним товариством (ПрАТ) «ЦГЗК».

Підписана угода передбачає співпрацю між су-б’єктами домовленостей одразу за кількома напрямками. І одним з таких напрямків було проголошено співучасть у районній програмі розвитку «Майбутнє – спільна справа».

Нагадаємо, одним з головних мотиваційних елементів цієї програми стало намагання її розробників стимулювати активність місцевих громад, аби не просто розвивати той чи інший сегмент життєдіяльності громад, а щоб громади самі визначилися, що на сьогодні для них є найважливішим, найпершочерговішим. Саме тому втілення програми в життя було вирішено здійснити у вигляді конкурсу проектів розвитку, умови якого та репортаж про його презентацію оприлюднювалися на наших сторінках наприкінці травня – на початку червня. Згідно з умовами, на підготовку та подання проекту на конкурс було відведено календарний місяць. Слід зазначити, що активне сприяння і допомогу в правильному оформленні проекту та конкурсної заявки усім учасникам надавали фахівці управління економіки райдержадміністрації і, передусім, його начальник Геннадій Горбанець.

І, нарешті, після того, як було подано останню конкурсну заявку (термін був визначний до 30 червня включно), члени конкурсної комісії, до складу якої увійшли голови районної ради і районної державної адміністрації та їх заступники, менеджер з регіонального розвитку ПрАТ «ЦГЗК» Зоя Пожарська, керівники окремих структурних підрозділів райдержадміністрації, посадові особи виконавчого апарату районної ради та керівники окремих комунальних закладів району, розглянули їх усі, після чого кожен з членів комісії оцінив кожну заявку індивідуально за шкалою від 0 до 10 балів. На оцінку впливали заздалегідь визначені критерії, серед яких, зокрема, бралися до уваги соціальна значимість проекту, його реалістичність, ступінь розробленості проектної ідеї, оригінальність, інноваційність, кількість бенефіціаріїв, наявність та обсяг власного внеску заявника, участь організацій-партнерів, ефективність використання фінансових ресурсів, перспективи подальшого розвитку проекту та інші.

Ще одним, можливо, й не акцентованим офі-ційними умовами критерієм стало намагання долучити до участі в програмі якомога більшу кількість територій, аби свою причетність і зацікавленість у втіленні в життя самої ідеології програми, визначеної її назвою «Майбутнє – спільна справа», відчули усі мешканці району, а не лише петрівчани чи жителі економічно найнезалежніших територіальних громад. Конкурсні проекти готувалися за чотирма напрямками: «Житлово-комунальне господарство», «Освіта», «Культура» та «Охорона здоров’я”, в рамках яких було передбачено 8 номінацій. І ось минулого четверга відбулося особливе – урочисте засідання конкурсної комісії, адже саме на ньому було визначено проекти-переможці конкурсу.

Модератором засідання стала перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, яка, представивши учасникам співголів комісії – голову районної державної адміністрації Сергія Завалія та голову районної ради Тамару Сакару, а також менеджера з регіонального розвитку ПрАТ «ЦГЗК» Зою Пожарську, надала слово секретареві конкурсної комісії, начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Геннадію Горбанцю.

- Шановні члени комісії! – звернувся до учасників зібрання Геннадій Миколайович. – Всього за період з 30 травня по 30 червня поточного року прийнято 39 конкурсних заявок по усіх 4-х напрямках конкурсу, в рамках яких було визначено 8 номінацій. Усі проектні заявки, разом з необхідними документами, сформовані у 8 папок, які знаходяться перед вами. Для економії часу усім роздана зведена таблиця вартості проектів, у якій вказана інформація про назву проекту, заявника і вартість проекту в розрізі усіх джерел фінансування, включаючи натуральний внесок. Отож, як уже зазначалося, прийнято 39 заявок на загальну суму 3873,5 тис.грн., у тому числі: 204,2 тис.грн. – кошти громади; 1385,6 тис.грн. – кошти сільських, селищних бюджетів; 1843,3 тис.грн. – грант ПрАТ «ЦГЗК»; 403,0 тис.грн. – спонсорські кошти.

Слід зазначити, що, практично, усі заявники підійшли з максимальною серйозністю і відповідальністю до участі в конкурсі, за що хочу подякувати своїм колегам, які були кураторами даного процесу.

Отож, заявниками – учасниками конкурсу, які набрали найбільше балів, а значить стали його переможцями, стали такі суб’єкти:

- За напрямом «Житлово-комунальне господарство»

- у номінації «Затишний двір»:

- громадська організація «Надія плюс 2020» з проектом «Спільно створим умови для дозвілля сільського населення» (парк в с. Олександрівці);

- громадська організація «Іскрівчани» з проектом «Облаштування території парку в с.Іскрівці»;

- Володимирівська ЗШ І-ІІІ ст.. з проектом «Моє шкільне подвір’я» (альтанки, лавочки, ліхтарі, ігровий майданчик);

- у номінації «Чиста вода»:

- КП «П’ятихатська ЖК» з проектом «капітальний ремонт мереж централізованого водопостачання в селах Володимирівка та Ганнівка (заміна глибинних насосів);

- у номінації «Енергозбереження та енерго-ефективність»;

- громадська організація «Новостародубський розвиток» з проектом «Енергозберігаючі заходи в школі с.Новий Стародуб. Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові»;

- громадська організація «Водянський водограй» з проектом «З турботою про людей (заміна вікон і дверей в обрядовій залі);

- КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія» з проектом «Турбота про підростаюче покоління – запорука успішної держави» (заміна вікон у Петрівській ЗШ І ступеня - філія Петрівського НВО);

- громадська організація «Агенція розвитку громади» (с.Петрівське) з проектом «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Колосок» с.Козацьке. Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові».

- За напрямом «Освіта»

- в номінації «Кращий клас»:

- Балахівська ЗШ І-ІІІ ст. з проектом «Покращення навчально-матеріальної бази школи. Забезпечення сучасними технічними засобами: придбання LED-телевізора”;

- Петрівська ЗШ І-ІІІ ст. з проектом «Ми-клас-школа» (шкільні меблі і обладнання);

- КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназія» з проектом «Від комфортних умов – до якісної освіти (шкільні меблі, телевізор, поточний ремонт);

- в номінації «Здоровий спосіб життя»:

- Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів з проектом «Здоров’я дитини – майбутнє України» (спортивний майданчик);

- громадська організація «Новостародубський розвиток» з проектом «Спорт, доступний для всіх» (спортивний майданчик);

- Громадська організація «Богданівська ініціативна молодь» з проектом «Подаруй дитині мрію» (дитячий майданчик).

- За наприямом «Культура»

- в номінації «Сучасна бібліотека»:

- Петрівська центральна районна бібліотека з проектом «Бібліотека – інформаційний центр громади (комп’ютерна та оргтехніка).

- в номінації «Розвиток аматорського мистецтва»;

- Петрівський районний Будинок культури з проектом «Культура громади – понад усе» (музична апаратура);

- Новостародубський СБК з проектом «Відроджуємо мистецтво разом» (музична апаратура);

- За напрямом «Охорона здоров’я»:

КЗ «Петрівська центральна районна лікарня» з проектом «Удосконалення надання медичних послуг населенню» (медичне обладнання).

Отже, як бачимо, з 39-ти поданих заявок 18 будуть долучені до співфінансування в рамках проекту «Майбутнє – спільна справа», тобто зусилля майже половини заявників увінчалися успіхом. Загальний обсяг фінансування проектів-переможців становитиме 1663,5 тис.грн., у тому числі за джерелами фінансування: 82,5 тис.грн. – кошти громад;

541,0 тис. грн. – кошти сільських і селищних бюджетів;

784,4 тис.грн. – грант ПрАТ «ЦГЗК» в рамках угоди про соціальне партнерство (500 тис.грн.) та кошти районного бюджету;

255,6 тис.грн. – спонсорські кошти.

Переможці конкурсу включені до основного списку учасників, усі інші заявники – до резервного. А вже наступним етапом конкурсу стане презентація переможцями своїх проектів. Цей захід, у якому візьмуть участь і представники керівництва ПрАт «ЦГЗК», заплановано орієнтовно на кінець другої декади липня.

А з проміжними підсумками події до колег звернулися Сергій Завалій та Тамара Сакара. Зокрема, керівники району зізналися, що запроваджуючи цей проект на Петрівщині, відчували певне побоювання щодо недостатньої активності громад, їх інертності, адже, говоритимемо прямо, ініціативність у нас далеко не завжди заохочувалася на протязі вже багатьох років. Однак такі побоювання виявилися марними і, звичайно ж, це не може не тішити, адже конкурсних пропозицій виявилося більше, ніж достатньо. Щоправда, шість із п’ятнадцяти територіальних громад поки що не зважилися на участь у конкурсі бодай з однією заявкою. Що ж, можливо, для того, щоб уже наступного разу також долучитися до власної участі в проекті, їм потрібно буде переконатися в його ефективності на досвіді своїх сусідів. Принаймні і Сергій Володимирович, і Тамара Вікторівна висловили сподівання, що вже наступного разу територіальних громад, байдужих до того, аби спільними зусиллями скористатися нагодою облаштувати своє майбутнє, - не залишиться.

Підтримала керівників району Зоя Пожарська, зазначивши, що коли вперше подібний проект стартував у Кривому Розі (було це 7 років тому), то кількість заявників становила 20 одиниць (тобто навіть менше, ніж на Петрівщині). А вже наступного року таких заявок стало 50, а ще через рік – 87! Що й не дивно, адже усі потенційні конкурсанти змогли наочно переконатися, наскільки ефективним важелем для розвитку території та осучаснення громади є подібні програми. Тож сподіватимемося, що і в нашому районі така тенденція повториться, і ми дійсно усі разом творитимемо майбутнє своїми руками, майбутнє для наших дітей та онуків, аби кожен з них колись міг по-праву пишатися своєю маленькою батьківщиною.

Володимир Кіфенко.

На знімках: фрагменти роботи комісії.