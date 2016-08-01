Турки виявилися сильнішими

Згідно з планом триває підготовка ФК «Інгулець» до наступного футбольного сезону – чемпіонату України в Першій та Другій лігах та розіграшу Кубку. На минулому тижні наша перша команда провела свій другий спаринг, помірявшись силами у контрольному матчі з командою «Гірник-Спорт». Гра відбувалася в Горішніх Плавнях, обидві команди першочерговим завданням для себе визначили не стільки результат, стільки відпрацювання ігрових зв’язок, швидкісних комбінацій, різноманітних тактико-технічних схем. Хоча й поступатися навіть у такому товариському матчі ніхто не хотів. Свідченням чого була жорстка боротьба на усіх ділянках футбольного поля з чималою кількістю порушень правил. Удачливішими ж виявилися наші футболісти, які спромоглися наприкінці зустрічі, завдяки швидкій комбінації, забити єдиний м’яч у ворота господарів. На вістрі результативної атаки був Євген Немтінов.

А другий «Інгулець» до сезону готувався з аматорською збірною Кірово-градської області (що, як відомо, також базується на базі нашого клубу). Аматори цими днями відлетіли до Туреччини, де зіграють у фінальній стадії розіграшу Кубку регіонів УЄФА. Це право, нагадаємо, наші хлопці вибороли минулої осені в Мальті, впевнено перегравши у своїй групі аматорські команди господарів, а також Франції та Шотландії.

Отже й контрольний поєдинок наші аматори та другий «Інгулець» проводили у такому собі «гібридному» форматі, варіюючи склади таким чином, щоб обидві команди мали змогу перевірити стан власної готовності. У товариській грі з дублем «Олександрії» така комбінована команда змогла переграти господарів, хоча й першою пропустила м’яч у власні ворота. Та далі наші хлопці посилили тиск на ворота олександрійців, спочатку зрівнявши рахунок, а в другому таймі забивши й переможний м’яч – 2:1.

А вже наприкінці тижня перший «Інгулець» в товариському поєдинку зустрічався з одним із грандів вітчизняного футболу, ще донедавна досить грізним і потужним «Дніпром». І хоч «Дніпро» перебуває сьогодні в не найкращих своїх фізичних та моральних кондиціях через відомі негаразди, пов’язані зі штрафними санкціями, однак списувати його з рахунку ще зарано. Принаймні це він довів і у звітному поєдинку. «Інгулець» відкрив рахунок ще на другій хвилині гри (відзначився наш новачок Олег Синьогуб), однак вже на 17-й хвилині попереду був «Дніпро» (2:1). Далі «гойдалки» знову хитнулися в нашу сторону: зусиллями ще одного новачка – Олександра Акименка та Євгена Запорожця «Інгулець» вдруге вийшов уперед – 3:2, але втримати переможний результат не зумів: у другій половині «дніпряни» забили у наші ворота ще два м’ячі, вирвавши таким чином перемогу з рахунком 4:3. Сталося це, щоправда, вже після того, як тренери нашої команди майже повністю оновили склад, зробивши на 63-й хвилині одразу 8(!) замін, аби перевірити в ділі стан готовності не лише гравців основи, але й най-ближчого резерву, і хлопці наші, певне, як мовиться, не встигли увійти в гру. І тим не менш, уже зараз можна зробити висновок, що хоча «Дніпро» в Другій лізі розпочне свої виступи з мінус шести штрафних очок, однак він залишається одним з найголовніших претендентів на перемогу в чемпіонаті і на підвищення в класі.

Тож не здивуюся, якщо вже за рік команда з Дніпра в рамках чемпіонату Першої ліги завітає до Петрового. Цього ж року ми побачимо дніпрян у Володимирівці, де проводить домашні матчі «Інгулець-2». Схоже, нашій молоді змагатися на рівних з футболістами з сусіднього обласного центру буде нелегко. Натомість досвід, отриманий в боротьбі з командою, яка ще зовсім недавно виступала в Прем’єр-лізі, буде надзвичайно важливим і корисним.

І вже на момент підготовки цього номера до друку ми отримали й першу звістку з Туреччини, де розпочала свої виступи у фінальній частині Кубку регіонів УЄФА (тобто чемпіонату Європи серед аматорських команд) збірна Кіровоградської області, сформована на базі нашого «Інгульця-3». Звістку, на жаль, невеселу. В першому своєму матчі наші гравці поступилися господарям змагань, команді «Стамбул» з рахунком 0:3. Дві інші команди, що входять до нашої групи – хорватський «Загреб» та португальський «Лісабон» зіграли унічию 2:2. Інші пари команд, що входять до групи «В» зіграли наступним чином:

«Кастилья-і-Леон» (Іспанія) – «Оломоуцький край» (Чехія) – 4:1.

«Регіон-2» (Ірландія) – «Південний округ» (Росія) – 1:0.

Уже на час друку цього номера районки буде відомий результат зустрічі «Інгульця» й з «Лісабоном». Щоб зберегти хоча б теоретичні шанси поборотися за Кубок нашій команді потрібна лише перемога. А от чи вдасться її здобути, адже Португалія – це традиційно футбольна країна, де футбол є чимось більшим, ніж просто спорт, скоріше – елементом релігії та місцевої культури? І все ж побажаємо нашим хлопцям удачі, проте, навіть в разі невдачі особливо не дорікатимемо, адже уже те, що вони пробилися до фінальної групи є неабияким досягненням, за що ми їм щиро вдячні. Цим самим вони подарували нам казку, а казки інколи бувають і не з дуже веселим кінцем.

Володимир Кіфенко.

P.S. Якраз коли ми вже мусимо пересилати цей номер до друкарні, «Інгулець» грає з «Лісабоном». Після першого тайму рахунок 2:2, причому двічі вперед виходили наші футболісти. Чим закінчиться ця гра та й взагалі увесь турнір – розповімо вже в наступному номері.