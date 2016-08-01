Професійний волейбол набуває популярності

З нагоди святкування Дня молоді у спортивному залі ДЮСШ «Олімп» відбувся районний чемпіонат з волейболу за Кубок голови районної державної адміністрації та голови районної ради, в якому взяли участь збірна команда ветеранів спорту (Петрове-І), молодіжна збірна (Петрове-ІІ) та команда Іскрівської сільської ради (Іскрівка).

На початку зустрічі до усіх учасників звернулась з вітальними словами завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова. Вона передала вітання і від імені керівництва району та побажала учасникам радості в улюбленій праці, натхнення на творчій ниві, людського щастя та завжди в усьому перемагати.

Олександр Сологуб - тренер Петрівської волейбольної команди «Азимут-Петрове» виступив суддею чемпіонату, а секретарем - тренер ДЮСШ «Олімп» Віталій Залізняк.

Гра виявилася дуже цікавою і напруженою. У боротьбі за перемогу команди проявили свою витривалість, вміння та навички. Молодь скористалася іще й кмітливістю. Тож, за результатами ігор в турнірній таблиці чемпіонату було визнано переможців: І місце і Кубок голови райдержадміністрації виборола команда Петрове -ІІ; ІІ місце – Петрове -І; ІІІ місце – «Іскрівка». Також гравці отримали дипломи у номінаціях: кращий гравець – Роман Литовченко (Петрове-ІІ); кращий атакуючий - Дмитро Пашковський (Петрове-І). Команда «Іскрівка» нагороджена дипломом райдержадміністрації та районної ради «За волю до перемоги».

Фіналом районного тур-ніру стала гра команди – переможця (Петрове-ІІ) з командою професіоналів волейболу «Азимут-Петрове», яка представляє район на Чемпіонаті України з волейболу у ІІ лізі.

Усі учасники отримали задоволення від гри та спілкування з однодумцями.

Олена Приходкова.

На знімках: спільне фото усіх учасників районного змагання з волейболу за Кубок голови районної державної адміністрації та голови районної ради.