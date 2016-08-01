«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Верховною Радою України 13 квітня 2017 року прийнято Закон України Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї, яким скасовується умова про надання пільг за розміром середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Закон України набуває чинності з 01 липня 2017 року.

За більш детальною інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації по телефону «гарячої лінії» 9-63-33.

Управління соціального захисту населення