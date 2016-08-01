Сергій Завалій: «Ганнівська сільська рада має всі можливості для подальшого розвитку»

Тривають робочі поїздки керівництва району до сільських рад. Нещодавно голова райдержадміністрації Сергій Завалій разом зі своїм першим за-ступником Тетяною Панетою побував у Ганнівці.

Як і скрізь, візит розпочався з зустрічі з представниками депутатського корпусу та громади, під час якого Ганнівський сільський голова Ніна Цапенко прозвітувала про виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку.

У трьох населених пунктах на території сільської ради – Ганнівці, Володимирівці та Рядовому проживають 2879 жителів, діють дві загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів – Ганнівська та Володимирівська, в яких загалом навчається 244 дитини, два ДНЗ (84 дитини), Володимирівська лікарська амбулаторія, два ФАПи, Володимирівський СБК, дві бібліотеки, 12 закладів торгівлі та два заклади громадського харчування. Базовим господарством є ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська», крім неї на території сільської ради обробляють землю 18 агроформувань та 27 одноосібників.

Як зазначила Н.Цапенко, бюджет виконується успішно, що дало змогу профінансувати та здійснити всі заплановані на звітний період заходи щодо забезпечення життєдіяльності та розвитку території, надавати субвенції районному бюджету на виконання загальнорайонних заходів. Значну підтримку, зокрема щодо виконання заходів со-ціального спрямування та забезпечення життєдіяльності громади, надає генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександр Поворознюк, який, як свідчить Н.Цапенко, ніколи ні в чому не відмовляє. Головною його вимогою є висока якість робіт, а головним правилом – якщо щось робити, то на найвищому рівні, якщо ж так-сяк, то краще не робити взагалі. Втім, сільський голова звертається до нього за допомогою лише в тому випадку, якщо власними силами щось зробити неможливо.

До кінця року заплановано здійснити капітальний ремонт ДНЗ «Казка» та «Малятко» на суму 317,3 тис.грн., будівництво каналізаційних мереж сільської ради та Володимирівського СБК на суму 1399,0 тис.грн., будівництво водоводу в Ганнівці на суму 301,0 тис.грн. Буде також надана субвенція районному бюджету на забезпечення діяльності Ганнівської та Володимирівської ЗШ І – ІІІ ступенів, загалом - 271,3 тис.грн.

Найбільшою проблемою територіальної громади є стан дороги до Рядового, яка вже давно потребує ремонту.

На 2017 рік заплановано отримати доходи сільського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 7745,8 тис.грн. Станом на 20 червня поточного року виконання загального фонду бюджету становить 2425,2 тис.грн., або 45,4% до річного плану, та 107,05 до плану на перше півріччя 2017 року. Виконання доходів по спеціальному фонду становить 1413,7 тис.грн., або 58,7% до річного плану, та 139,8% до плану на перше півріччя 2017 року.

Ніна Степанівна розповіла, що члени громади завжди відгукуються на ініціативи щодо впорядкування території, беруть активну участь в суботниках. Багато зусиль було затрачено на приведення в належний стан братської могили та кладовища загиблих воїнів у Рядовому, де встановлено 25 надгробних плит. Проблемою було те, що братська могила не була зареєстрована в державному реєстрі, не мала паспорта, тож бюджетні кошти на її впорядкування не можна було виділяти. Тому більшість робіт виконували власними силами. Тепер паспорт вже є, державною реєстрацією займається голова ради районної організації ветеранів України Олег Гіюк. У роботі щодо впорядкування братської могили і меморіального кладовища брала активну участь Т.Панета.

Великий обсяг роботи виконано щодо впорядкування пам’ятного знаку на честь Костянтина Пестушка - командира Степової дивізії, яка брала активну участь в боях з більшовицькими військами. Тут розбито парк, навколишня територія буде перетворена на затишне місце з деревами, квітниками, лавочками.

Особлива увага приділяється кладовищам, на яких доглядаються всі могили, навіть покинуті, бо люди знають, що догляд за покинутою могилою є найкращим спокутуванням гріхів.

Н.Цапенко переконана, що важливе місце у вихованні молоді займає фізкультура і спорт, адже краще, щоб молоді люди гартували своє тіло, а не тинялися без діла. Тому по 100 тисяч гривень виділили школам на встановлення вуличних тренажерів.

- Ганнівська сільська рада має гарні перспективи для розвитку, – визнав С.Завалій, коментуючи доповідь сільського голови. - Адже вона потужно представлена в радах різного рівня, надзвичайно ефективно співпрацює з базовим господарством. Ваша територіальна громада, на відміну від деяких, готова до децентралізації, яка, на моє глибоке переконання, має проходити на принципах добровільності. Причому, об’єднуючись, громада повинна мати на увазі, що ряд функцій, раніше не притаманних самоврядним територіям, перейдуть до компетенції об’єднаних громад, потребуватимуть вирішення.

Коли я прийшов працювати в район, то мав певні ілюзії щодо того, що за рік його можна перетворити на добре розвинену, самодостатню територію. Але, на жаль, побачив, що є ще надто багато застарілих проблем, які слід було б давно вирішити. Тож необхідно спочатку підтягнутися до рівня інших районів, де вже забули про старі вікна в навчальних закладах, невідремонтовані мережі водопостачання, водовідведення і ФАПи, інші проблеми. Зрозумів, що для цього потрібна системна, ціле-спрямована робота, об’єднані зусилля. Діяльність вашої громади – приклад такої спільної роботи влади, громади і бізнесу.

Ваша громада бере активну участь і у вирішенні загальнорайонних програм. Діти – наше майбутнє, тож ми вкладаємо кошти в розвиток освітянської галузі району. Центральна районна лікарня потрібна всім нам, жителям району, тож ми розвиваємо її матеріальну базу, ремонтуємо приміщення, зокрема дитячого, терапевтичного і пологового відділень. Наш район – єдиний в області, який має таке занедбане приміщення районного Будинку культури, тож воно обов’язково буде відремонтоване.

Ми налагодили плідні стосунки з великим бізнесом, зокрема – з ПрАТ «ЦГЗК», який входить до складу холдингу «Метінвест», започаткували спільний проект «Майбутнє – спільна справа», який дасть змогу переможцям проектів втілити в життя ряд соціальних проектів.

Сьогодні я хочу з вами поділитися приємною звісткою: буде можливість побудувати водопровід в Ганнівці проектною вартістю близько трьох мільйонів гривень. На вашій території знаходиться об’єкт, який є одним з 50-ти екологічно найнебезпечніших в Україні, так звана Щербаківська балка - хвостосховище СхідГЗК. Це підприємство раніше не брало жодної участі в реалізації соціальних проектів на території Петрівського району. Завдяки допомозі голови Кіровоградської облдерж-адміністрації Сергія Кузьменка та народного депутата України Анатолія Кузьменка вирішено питання участі СхідГЗК у фінансуванні програм на території нашого району. В нинішньому році ми отримаємо 500 тисяч гривень, а з 2018-го року – по одному мільйону гривень щорічно. Для порівняння – м.Кропивницький отримає два мільйони гривень. 500 тисяч, про які я сказав, і підуть на будівництво водогону, решта фінансування – на принципах дольової участі.

Стан доріг – велика проблема. Територіальні дороги перебувають на балансі служби автомобільних доріг, вони, як кажуть, «вбиті», але у служби не вистачає ні коштів, ні асфальту, аби все відремонтувати. Ямковий ремонт –це неефективне витрачання коштів. Ця проблема відома, стосується вона не тільки нашого району, а є загальнодержавною. Підсумовуючи, С.Завалій зауважив, що враження від перебування в Ганнівській сільській раді позитивне. Відразу відчувається рука господаря – територія впорядкована, скрізь квіти… Він висловив подяку сільському голові та її помічникам-однодумцям за роботу, увагу до проблем соціального захисту населення. Користуючись нагодою, що візит відбувся саме 22 червня, в день 76-ї річниці початку радянсько-німецької війни, він побажав присутнім миру, всіляких гараздів.

- Ми повинні пам’ятати уроки тієї війни, адже той, хто не пам’ятає про минуле, не має майбутнього. Сьогодні наші воїни боронять рідну землю від агресора, який втратив пам’ять і взяв на себе огидну роль палія війни. Ми вдячні їм за те, що стали на захист Вітчизни, – промовив С.Завалій.

Тетяна Панета також висловила вдячність сільському голові і працівникам сільської ради за ефективну роботу по соціальному захисту населення. У Ганнівській сільській раді найбільше в ра-йоні прийомних сімей, сільрада завжди позитивно реагує на соціальні ініціативи, зокрема очільника області С.Кузьменка «Здоров’я наших дітей». Вона згадала і про розвиток аматорського мистецтва, адже ансамбль «Тополя», який носить звання самодіяльного народного колективу, завжди вдало захищає честь району на обласному рівні.

С.Завалій і Т.Панета відвідали ряд об’єктів со-ціальної інфраструктури сільської ради, зокрема ДНЗ «Казка», Сергіївський ФАП, дитячий ігровий майданчик з вуличними тренажерами в Сергіївці, Ганнівську ЗШ І – ІІІ ступенів.

ДНЗ «Казка» - один з кращих в районі, – зазначили вони. Заклад очолює молодий педагог Тетяна Федорова. Сама родом з Кривого Рогу, але виявила бажання працювати в сільському дошкільному навчальному закладі, приїхала до Сергіївки, де проживає її бабуся, і успішно трудиться, виховуючи малят.

Завідуюча ФАПом Орися Овчинникова – один з кращих працівників медичної галузі району. ФАП непогано обладнаний, має все необхідне для надання допомоги хворим.

Ганнівська школа, яка працює під гаслом: «Школа добра, краси і справедливості», має високі рейтингові показники, особливо багато перемог мають її спортсмени. На даний час в приміщенні розпочався ремонт, аби гарно підготуватися до нового навчального року.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: гості біля входу до приміщення сільради; Н.Цапенко: «Тут буде відділення пошти»; дитячі майданчики не пустують; подвір’я ДНЗ “Казка» - справжній казковий світ; «Каша смачніша, ніж вдома!»; кімната відпочинку малечі; куточок національного побуту в ДНЗ «Казка»; в обрядовій залі; обладнання Сергіївського ФАПу; Т.Панета: «Ніколи не пропускаю нагоди скористатися спортивними тренажерами»; в приміщенні школи вже розпочалися ремонтні роботи; «Бабусин куточок» у школі; С.Завалій і Т.Панета знайомляться зі стендом спортивних досягнень учнів.