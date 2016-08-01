Рішення п’ятнадцятої сесії Ганнівської сільської ради сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятнадцятої сесії Ганнівської сільської ради сьомого скликання

від 30 червня 2017 року № 187/7

с. Ганнівка

Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ганнівської сільської ради на 2018 рік

З метою упорядкування сплати до місцевого бюджету місцевих податків та зборів, відповідно до частини першої статті 67 Конституції України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, статтями 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Ганнівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області такі місцеві податки на 2018 рік:

1.1. Податок на майно (Додаток № 1), що складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3. земельного податку.

1.2. Єдиний податок (Додаток № 2).

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

3. Секретарю Ганнівської сільської ради В.О.Гавриловій оприлюднити дане рішення на дошці оголошень сільської ради та в засобах масової інформації.

4. Копію даного рішення направити до Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Кіровоградській області для виконання згідно умов чинного законодавства.

5. З дня набрання чинності цього рішення вважати такими, що втратили чинність рішення від 19 травня 2017 року № 69/7 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ганнівської сільської ради на 2017 рік», від 28 лютого 2017 року № 147/7 «Про внесення змін до рішення Ганнівської сільської ради від 19 травня 2017 року № 697 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ганнівської сільської ради на 2017 рік».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, охорони здоров’я, освіти, праці, соціального захисту та забезпечення населення, культури та спорту.

Ганнівський сільський голова Н. Цапенко

Ознайомитися з додатками до рішення можна на дошці оголошень Ганнівської сільської ради.