Пенсійний фонд інформує:

Легальна зайнятість: запитання та відповіді.

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України надає відповіді на найбільш поширені запитання стосовно однієї з найважливіших проблем сьогодення - «тіньової» виплати заробітної плати та легалізації найманої праці:

1.З якими ризиками стикаються працівники, які погоджуються на отримання зарплати в «конвертах»?

Відповідь: Оформлення трудових відносин у законодавчо встановленому порядку, офіційне отримання заробітної плати - це державний захист від незаконного звільнення, безпечні умови праці, гарантоване право на відпочинок, своєчасно виплачена легальна заробітна плата, страховий стаж та можливість при досягненні пенсійного віку мати гідне пенсійне забезпечення.

2.Чим відрізняється «страховий» від «трудового» стажу?

Відповідь: Поняття «страхового стажу» введено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9.07.2003 № 1058-IV (далі - Закон №1058), який набув чинності з 1 січня 2004 року. З цього часу поняття «трудовий стаж» замінюється поняттям «страховий стаж» та є одним із основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії. Під страховим стажем розуміють період, протягом якого особа або її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Під поняттям «трудовий стаж» мається на увазі сумарна тривалість роботи робітником або службовцем, або в іншій суспільно-корисній діяльності, якщо їх включення в трудовий стаж передбачено чинним законодавством.

3.За яких умов страховий стаж роботи зараховується, як повний місяць?

Відповідь: Мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати й розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).Таким чином, періоди роботи чи іншої діяльності, які проходили після 1 січня 2004 року, зараховуються до страхового стажу, якщо сплачувалися внески до Пенсійного фонду, з урахуванням мінімального страхового внеску.

4.Як себе вести, коли тобі пропонують зарплату «в конверті»?

Відповідь: Працюючі повинні вимагати у роботодавця більш високу «білу» ... зарплату, шукати більш високооплачувану роботу, адже чим більші офіційна зарплата і внесок, тим вища пенсія. Таким чином, ви можете самостійно подбати про додаткові доходи у старості. Кожен громадянин повинен чітко увідомлювати, що основна причина майбутньої мізерної пенсії полягає у його нинішній нелегальній роботі і зарплаті «у конверті», а це прямий шлях до старості у злиднях.

5.Яким чином працівник може перевірити оформлення трудових відносин?

Відповідь: Отримати інформацію про нараховану заробітну плату, відрахування єдиного соціального внеску та розмір страхового стажу можна в управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання або за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Шановні громадяни, роботодавці та підприємці! Звертаємо Вашу увагу щодо недопустимості випадків виплати заробітної плати «у конвертах», а також виплати заробітної плати в розмірах нижче мінімальної.

Забезпечимо разом своє майбутнє!

А.Марченко, заступник начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації