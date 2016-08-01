Перевиконання бюджету зумовлює зростання темпів розвитку

Із сесії районної ради

Минулого тижня, після місячної перерви, депутати районної ради зібралися на свою чергову, уже 17-ту сесію районної ради сьомого скликання.

Перед розглядом питань порядку денного голова районної ради Тамара Сакара ознайомила депутатів та запрошених з кадровими призначеннями, що відбулися в районі у міжсесійний період. Зокрема, представила новопризначеного начальника відділу освіти райдержадміністрації Наталію Гавриленко. Ще донедавна, як відомо, Наталія Анатоліївна успішно працювала директором Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст.; а тепер спробує свої сили на новій, значно серйознішій і відповідальнішій посаді. А тим часом за Червонокостянтинівкою закріплюється реноме «кузні» управлінських кадрів для ра-йонної освіти, адже, як відомо, попередник Наталії Гавриленко Григорій Москалець також свою управлінську діяльність розпочинав саме у тамтешній школі.

Ще одним відповідальним кадровим призначенням стала посада головного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управ-ління Держпраці у Кіровоградській області, яку відтепер обійматиме Ірина Яновська. Депутати та гості сесії оплесками підтримали інформацію про кадрові зміни, побажавши новачкам успіхів і результативної роботи.

Серед переліку питань порядку денного, усі з яких були ретельно вивчені і опрацьовані на засіданнях профільних постійних комісій, значилися зміни та доповнення до бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік (з ними ознайомила начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Світлана Заєць); зміни та доповнення до районної програми «Оборона» на 2016-2017 роки (йшлося, в основному, про виділення додаткових коштів на перевезення призовників до обласного збірного пункту – інформував заступник військового комісара Петрівського району Олег Откидач), а також зміни та доповнення до комплексної програми розширення інформа-ційного простору Пет-рівського району на 2016-2020 роки (ін-формував в.о. головного редактора комунального закладу «Редакція Петрівського районного радіомовлення Олександр Дога).

Далі, згідно з заздалегідь розробленим графіком, ряд керівників комунальних закладів району подали звіти про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективне використання майна. Зокрема з такими звітами виступили згаданий уже Олександр Дога, головний лікар КЗ «Петрівська центральна районна лікарня» Микола Яновський та завідувач Трудового архіву Петрівської районної ради Любов Шишка.

Про виконання ра-йонної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки відзвітувала завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова.

А найбільш предметним і конкретним з-поміж усіх питань, озвучених на звітній сесії, стала інформація начальника фінансового управління райдержадміністрації Галини Овдій про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 225 «Про районний бюджет на 2017 рік». Як зазначила Галина Тарапонівна, перевиконання доходної частини районного бюджету дало змогу переглянути в сторону збільшення видатки по багатьох позиціях. Ось лише деякі з них: на придбання житла родинам воїнів, загиблих в зоні АТО, спрямовано 811,3 тис. гривень; на ремонтні і відновлювальні роботи в Центральній районній лікарні, зокрема на дитяче та пологове відділення, харчоблок, терапевтичне та по-ліклінічне відділення додатково спрямовано 1млн. 170 тис. грн., на ремонт фойє і глядацької зали районного Будинку культури – 1млн. гривень, досить значна сума коштів виділена й на матеріальне стимулювання медичних працівників до Дня їх професійного свята та на ряд інших соціальних програм і програм розвитку.

Сесією було розглянуто і ухвалено також ряд інших організаційних та регламентних рішень.

Володимир Кіфенко.

На знімках: про зміни і доповнення до районного бюджету розповідає Галина Овдій; сесійна зала за роботою.