ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 11 червня 2013 року № 67

село Йосипівка

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Йосипівка

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Йосипівка Йосипівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області, виготовлену ДП « Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», та висновок державної експертизи землевпорядної документації від 31.05.2013 року № 433, керуючись ст.201 Земельного кодексу України, ст.13, 18 Закону України «Про оцінку земель», ст. 271.2 Податкового кодексу України, ч. 34 ст. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин в населеному пункті, визначення розмірів плати за користування землею, Йосипівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с Йосипівка Петрівського району Кіровоградської області.

2. Ввести в дію результати нормативно-грошової оцінку земель с Йосипівка, що затверджені пунктом 1 цього рішення з дати прийняття даного рішення.

3. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів.

Іван Шульга, сільський голова.