Передсезонна підготовка у розпалі

Спортивні новини

Лічені тижні залишаються до початку нового футбольного сезону, практично вже укомплектовано склади команд-учасниць змагань чемпіонату України в Першій та Другій лігах. Отже, на старт в Першій лізі виходять наступні футбольні клуби:

«Десна» (Чернігів);

«Геліос» (Харків);

«Колос» (Ковалівка);

«Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка);

«Авангард» (Краматорськ);

«Черкаський Дніпро»;

«Оболонь-Бровар» (Київ);

«Арсенал-Київ»;

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні);

«ФК «Полтава»;

«Інгулець» (Петрове);

МФК «Миколаїв»;

ПФК «Суми»;

«Волинь» (Луцьк);

«Жемчужина» (Одеса);

«Рух» (Винники);

«Кремінь» (Кременчук);

Як бачимо, в наведеному переліку четверо новачків: «Жемчужина», «Рух» та «Кремінь» - команди, що посіли в минулорічному чемпіонаті Другої ліги три перших сходинки, тож перейшли до Першої ліги за спортивним принципом. Луцька «Волинь» - навпаки, не втрималася в Прем’єр-лізі, відтак була понижена в класі. А от на ще одного невдаху Прем’єр-ліги – славетний «Дніпро», за директивою ФІФА, через непогашені борги, чекає ще більш суворе покарання: пониження в класі до рівня Другої ліги, та ще й там свої виступи команда розпочне з показником мінус шість пунктів у графі зароблених очок. Тобто лише для того, аби вийти «в нуль», команді необхідно здобути дві перемоги.

Тепер ще один нюанс: певне, уболівальники звернули увагу, що в наведеному переліку команд їх значиться непарна кількість – 17.Водночас, Конференція ПФЛ уже прийняла рішення, що в Першій лізі виступатиме парна кількість команд – або 16, або 18. В попередньому номері ми пояснювали, від чого саме залежить ця остаточна кількість. Якщо в Прем’єр-лізі “Сталь» з Кам’янського до 1-го липня не зніметься з розіграшу через фінансові проблеми, то до 17-ти команд Першої ліги додадуться ще «Балкани», і, разом з ними в чем-піонаті розпочнуть боротьбу за нагороди 18 команд. Але поки що, на момент підготовки цього номера до друку, події розгортаються так, що для «Сталі», а значить – і для «Балкан» - підстав для оптимізму небагато: кам’янську команду вже покинули майже всі представники тренерського штабу та ціла група провідних футболістів, тож, як мовиться, «пацієнт, скоріше, мертвий, ніж живий». Якщо ж «Сталь» зніметься (схоже, все до того і йде), то її місце посяде хтось із щасливчиків Першої ліги. Таким чином в Першій лізі залишиться 16 команд. Хто ж саме стане цим щасливчиком? Називають різні варіанти, серед яких несправедливо скривджена (на користь «Вереса») «Десна» та харківський «Геліос». Але, здається, найбільш вірогідним може стати рішення про залишення в Прем’єр-лізі луцької «Волині». Та вже скоро про це дізнаємося, чекати залишилося недовго.

А от чемпіонат Другої ліги, в якій цього року виступатиме одразу 25 команд, вирішено розділити на два дивізіони (за географічним принципом) – «Північно-західний» та «Південно-східний». Особливо вражає Південно-східний дивізіон, в якому виступатиме наш «Інгулець-2», адже в його переліку цілий ряд команд зі славною футбольною історією та гучними іменами, за які уболівали любителі футболу старшого покоління ще в радянські часи: «Дніпро», запорізький «Металург», харківський «Металіст», сімферопольська «Таврія»… Так, звичайно, сьогодні ці команди є лише блідою тінню своїх славних попередників, але свій яскравий слід на сторінках історії вітчизняного футболу згадані клуби залишили назавжди. Та й уболівальники цих команд, безумовно, вірять у те, що їх улюбленці знову відродяться та в новій, сильній і потужній якості повернуться до вітчизняної футбольної еліти. Як це, приміром, минулого сезону зробив маріупольський «Іллічівець». Що ж, побажаємо їм удачі і справжнього відродження – нових яскравих здобутків і перемог (але тільки не в поєдинках з «Інгульцем»). Отже, склад учасників Другої ліги:

Північно-західний дивізіон:

«Буковина» (Чернівці);

«Скала» (Стрий);

ФК «Тернопіль»;

«Нива-В» (Вінниця);

«Тепловик-Прикарпаття» (Івано-Франківськ);

«Арсенал-Київщина» (Біла Церква);

«Агробізнес» (Волочиськ);

«Полісся» (Житомир);

ФК «Львів»;

«Нива» (Тернопіль);

«Поділля» (Хмельницький);

«Черкаський Дніпро-2-Академія».

Південно-східний дивізіон:

ФК «Дніпро»;

«Реал-Фарма» (Одеса);

«Інгулець-2» (Петрове);

«Мир» (Горностаївка);

«Енергія» (Нова Каховка);

ФК «Нікополь»;

«Балкани» (Зоря);

«Металіст 1925» (Харків);

«Таврія» (Сімферополь);

«Металург-Запоріжжя»;

ФК «Миколаїв-2»;

СК «Дніпро-1»;

«Суднобудівник» (Миколаїв).

Після затвердження складу команд, Конференція ПФЛ підтримала клопотання клубу «Тепловик-Прикарпаття» про повернення команді історичної назви «Прикарпаття», так що далі іванофранківці виступатимуть вже під своєю новою-старою назвою.

Ігри в Другій лізі пройдуть у 3 кола – по одній грі з кожною командою вдома, по одній – на виїзді, і ще по одній – на полі, визначеному жеребом, але жеребкування проводитиметься таким чином, щоб загальна кількість виїзних і домашніх ігор для кожної з команд була однакова.

Ще одна деталь: якщо «Балкани» залишаться в Другій лізі, завдяки чому кількість команд-учасників Південно-східного дивізіону буде непарною, в кожному турі одна з команд (почергово) пропускатиме гру.

І насамкінець – про підготовку «Інгульця» до наступного сезону; команда вже вийшла з відпустки і готується зараз на власній навчально-тренувальній базі у Володимирівці. В рамках підготовки заплановано провести чотири спаринги (усі -виїзні): 24 червня в Олександрії з дублем ФК «Олександрія», 27 червня у Горішніх Плавнях – з «Гірником-спорт», 2 липня у Дніпрі – з «Дніпром» і 7 липня у Запоріжжі – з краматорським «Авангардом». Про інші футбольні новини, що стосуватимуться безпосередньо наших команд, розповідатимемо в наступних номерах районки.

Володимир Кіфенко.

P.S. На момент підготовки цього номера з друку уже став відомим результат першого контрольного спарингу «Інгульця» - товариського матчу з дублем ФК «Олександрія». Гра проходила за ігрової і територіальної переваги наших футболістів, однак втілити її в позитивний результат підопічні Сергія Лавриненка не зуміли. Тож фінальний свисток арбітра зафіксував «нулі» на табло: 0:0. Втім, як пояснили тренери нашої команди, результат матчу в даній грі й не стояв на першому місці, головне ж завдання – поступово після відпусток відновити оптимальні фізичні кондиції гравців.