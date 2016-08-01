Відпочинок у «Фантазії»

(звіт блогерів пришкільного табору Петрівського НВО)

Віват канікули! Віват «Фантазія»!

Сонечко встає і шумить трава,

Біля школи в нас зацвітають квіти.

У табір пришкільний

Весело і дружно поспішають діти.

На-а-реш-ті-і-і!!! ДОЧЕКАЛИСЯ!

Перший день канікул і відкриття табірної зміни. Цьогоріч «Фантазія» гостинно зустріла 230 вихованців із 8 загонів: «Джаз fan», «Хрущі у хаосі», «VIP - діти», «Комета», «Рок-дракони», «Сальвадор Далі», «Всі свої», «Силует «Веселка». На «Посиденьках під вербою» провели бесіду «Одяг і здоров’я», бесіди з ОБЖ та інструктажі.

Після урочистого відкриття загони презентували себе і свої нестандартні назви та переспівували один одного. Веселі і запальні танці на дискотеці «Період табірної зміни» захоплювали вихованців навіть після закінчення першого дня відпочинку в таборі.

Увага! Працює безвізовий режим!

Шорти і футболка, панама і сонцезахисні окуляри – така шкільна форма вихованців табору, котрі поспішають на реєстрацію загонів.

Після ранкової зарядки займалися загоновими справами,чекаючи гостей – учнів загальноосвітньої школи І ступеня, котрі, користуючись безвізовим сьогоднішнім режимом, відвідають наші бізнес-фірми і витратять у них свою валюту – ромашки.

На посиденьках під вербою провели бесіду: «Обережно! Кліщі!».

Спробували себе у ролі бізнесменів, відкривши малі бізнес-фірми: «Країна дитинства» або «Раз ромашка, два ромашка». Прибутків, звичайно, не було, але відвідувачі, які скористалися безвізовим режимом у нашому закладі, стояли у черзі до професіоналів. І на дискотеку прийшли після салонів гламурні-гламурні!

Інгулецький зорепад

Паркову зону відкрито для вихованців нашого табору. Вони – найактивніші учасники «Інгулецького зорепаду» – взяли участь у районних заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей.

Розпочалася співпраця із працівниками Приватбанку. За графіком вихованці першого загону відвідали Петрівське відділення. Після ознайомлення із видами послуг для клієнтів банку спробували себе у ролі управляючого та консультанта.

На посиденьках під вербою провели бесіду «Обережно! Блискавка».

Фестиваль художньої творчості «Долоні дитини» завершився флешмобом «А давайте танцювати!». Танцюристи ледве зупинилися, щоб пообідати, і знову – до танців на Космічній дискотеці.

Країна див

Вихованці табору розпочали реєстрацію у Країні Див.

Після дивовижної ранкової зарядки на посиденьках під вербою провели бесіду «Гриби. Зупинись. Подумай!»

Дивні загонові справи завершили фестивалем Капелюшників.

Інтелект-гра «Чеширський кіт» виявила немало дивних табірних інтелектуалів.

Несподівані дива продовжили представники Петрівської селищної ради: вони завітали до табору і запросили взяти участь у заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, вручили фішки для безкоштовного отримання подарунків.

Гра-квест «Аліса в Країні Див» закінчилася веселою дискотекою. Дуже веселою! Бо без сміху дивитися на дуже дивно загримованих танцюристів було неможливо!

Фітнес-день

Уже на фітнес-зарядці усі зрозуміли, що сьогодні буде дуже спортивний день.

Після фітнес-лінійки упевнилися в цьому і загонові справи фітнесували так, що аж чуби мокрі стали.

На посиденьках під вербою провели бесіду «Укуси змій та комах».

Конкурсний день розпочався із фітнес-програми «Колективний розгон».

Сектор молоді та спорту Петрівської РДА ініціював проведення змагань із кульової стрільби та надав солодкі призи і медаль переможцям: Назарію Рябцеву (І місце, загін «VIP-діти»), Артему Жанталаю (ІІ місце, загін «Сальвадор Далі»), Богдану Левченку (ІІІ місце, загін «Джазфан»).

Чемпіонами армреслінгу для міцних духом стали: Богдан Ключко, Дарія Петриченко, Тимур Бугаєнко, Віталій Киричук, Олег Анісімов, Олександр Рудський.

А переможцями з волейболу – вихованці загону «VIP-діти» (6-А клас).

Спортивні, підтягнуті, натреновані фантазійці фітнес-дискотеку перетворили в аеробіку.

Спорт - це здоров’я!

День українця

На реєстрацію фантазійці сходилися поважно, як справжні статечні українці. Після ранкової зарядки на українській лінійці пишалися національним вбранням.

Після загонових справ на посиденьках під вербою провели бесіду «Токсикоманія і здоров’я».

У колективно-творчій справі (КТС) «Ігроманія» відбувся фестиваль куренів, конкурс на кращі креативні вуса та косу.

У КТС «Підкова щастя» створили підкови щастя з різних матеріалів.

Нехай вони усім приносять щастя та удачу!

На все селище лунали українські розспівки.

Божевільний Франкенштейн

Сьогодні фантазійців не впізнати: замість статечних козаків реєструвалися і робили ранкову зарядку у дивному вбранні.

Після шаленої лінійки активно взялися до загонових справ.

На посиденьках під вербою провели бесіду «Обережно, отруйні рослини».

У КТС створили скульптури-інсталяції із несумісних речей для виставки. На фестиваль божевільних ідей вбрання «А ми вдягнені по-модньому» зробили шалені зачіски із використанням побутових предметів.

«Ми самі диктуємо свою моду!»

Франкенштейн був нами задоволений.

Водограй

Спека. Спека. Спека.

- Ми хочемо дощу!

- Дайте нам живильної водички! – із такими кричалками реєструвалися і робили ранкову зарядку.

Після лінійки узялися до водограйних справ.

На посиденьках під вербою провели бесіду: «Дорога. Дитина. Автомобіль»

Після КТГ «Пароплав єдності» (гри-асоціації із використанням усіх засобів пересування на воді) відбувся фестиваль фонтанів із підручних матеріалів.

На водяній дискотеці було не так уже й спекотно: фонтани радували усіх прохолодою.

Вартові Галактики

На реєстрацію зліталися на ракетах, а ранкову зарядку робили за програмою підготовки космонавтів. Після космічної лінійки порозліталися по загонових справах.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Попередження ботулізму».

А тим часом вартові Галактики зустрічали гостей: працівники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Кіровоградській області ознайомили вихованців табору із особливостями роботи рятувальників, продемонстрували технічні можливості аварійно-рятувального автомобіля. Провели конкурси: хто швидше одягне спецодяг і спорядження та хто швидше одягне протигаз. Фантазійці полили травичку на спортивній площадці із пожежного ствола. Особливо усі гордилися тим, що у команді рятувальників – двоє випускників нашого закладу: Сергій Тюпін та Іван Софіянчук.

Фестиваль художнього мистецтва «Камінець» виявив космічну фантазію. Нам, фантазійцям, фантазувати легко. Тому космічні тварини, викладені за контурами кинутих камінців, сміливо можуть поповнювати космічні зоопарки Галактики.

Космічні танці під космічні пісні викликали заздрість усіх інопланетян.

Хорові баталії

«До-ре-мі-фа-соль-ля-сі! Ля-соль-фа-мі-ре-до!» — лунало у таборі уже на реєстрації та зарядці.

Ранкова лінійка і загонові справи також були народно-пісенними. На посиденьках під вербою провели бесіду «Спілкування із природою – ризик для дітей».

Веселковий боді-арт знову зробив вихованців табору невпізнанними. А фантазійні малюнки долонями ще раз показали безмежну фантазію фантазійців.

КТС «У нас у гостях «Ромашка» закінчилася хоровими баталіями. Як справжні баталії, вони супроводжувалися бурхливими емоціями і дуже гучними оплесками. А чарівні мелодії українських пісень довго линули над притихлим селищем. Правда, коли розпочалися дикі танці, то вони змінилися шалено-запальними, і навіть випадкові перехожі злегка пританцьовували!

День субкультур

Хіпі, панки, скінхеди, емо, готи реєструвалися сьогодні у загони. Після субкультурної ранкової зарядки на лінійці по-ділилися інформацією про різні субкультури: панки – вільні від зобов’язань люди; хіпі – миролюбні філософи; скінхеди – захисники території; емо – депресивна молодь; готи – похмурі прихильники містики.

Загонові справи демонстрували особливості різних культур.

На посиденьках під вербою провели бесіду «Дії під час пожежі».

Ірокези, тату, кулони, ланцюжки, сережки, пов’язки, стрічки, металеві дрібнички гармонійно доповнили боді-арт. Тож на фестиваль субкультур усі з’явилися у повній бойовій готовності.

І на хіпі-дискотеці усі субкультури злилися в єдину – та-бірнофантазійновідпочивальнорозважальну!

Територія дитинства

Усе починалося, як завжди: реєстрація, зарядка, сніданок, лінійка, загонові справи, бесіда…

І тут спокій нашої території дитинства порушили маленькі гості – вихованці пришкільного табору «Ромашка» (філія нашого закладу - загальноосвітня школа І ступеня).

У КТС «Восьминіг» продемонстрували кмітливість, спостережливість, творчість, артистичність, спритність та уміння підтримати один одного і допомогти у будь-якій ситуації.

На веселій дискотеці територія дитинства наповнилася запальними танцями.

Леді та містер ФЕНТЕЗІ

Ще до реєстрації учасників загону у таборі кипіла робота. Музика, пошуки костюмів, сміх маленьких артистів. На зарядці й лінійці були не зовсім уважні: перемовлялися, боячись забути ідею, яка раптом виникла.

Загонові справи – генеральна репетиція.

У конкурсній програмі «Леді та містер ФЕНТЕЗІ» змагалися по двоє учасників від кожного загону за такою програмою: привітання; пісні; танці; художній номер.

23 випускники Літньої мовної школи «English Speaking Club», із якими протягом зміни працювали вчителі англійської мови О.П. Кіфенко та О.В.Бочарова, звітували про свою роботу. Вистава «Із днем народження, леді Манібегз» була настільки майстерно інсценована, що навіть ті, хто не зовсім досконало володіє англійською, розуміли репліки артистів.

Привіт, наше ЛІТООО!!!

На реєстрації — сумно-сумно. На прощальній зарядці починаємо схлипувати, а на лінійці утираємо непрохані слізки.

Загонові справи трішки пожвавили рух у таборі.

На посиденьках під вербою провели бесіду «Обережно! Блискавка».

Покращив настрій конкурс «Крейдове полотно», бо коли згадували найкращі моменти табірної зміни, від сміху утриматися уже було неможливо.

Майданс об’єднав і до цього дружні загони в одну величезну, невгамовну, веселу табірну сім’ю.

І на дискотеці «Привіт, наше ЛІТООО!!!» навіть натяку на сум і сльози не було. Адже завтра — канікули!

Директор Петрівського НВО А.С. Вєтрова, начальник пришкільного табору А.С. Жигунова та заступник А.П. Буркацька запрошують усіх бажаючих на наступну зміну — у червні 2018 року.

Олеся Царук, Ольга Слободяник.