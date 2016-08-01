Літні дні в таборі

Літо - пора відпочинку!

Вам коли-небудь доводилося бувати в дитячому літньому таборі? Так? Значить, ви не байдужі до дітей, знаєте їхні можливості і потреби.

А що дітям треба: гарний відпочинок, здорове харчування та ігри за інтересами. Саме так і була побудована програма табору літнього відпочинку “Промінчик” в Луганській ЗШ I-III ступенів. Начальник табору С.М. Філіпова завчасно продумала екскурсії та виїзди на природу. Вихованці відвідали зоопарк в с.Озера, ігрові атракціони в Олександрії, їздили до святого джерела Миколи Іскрівського та милувалися прекрасними куточками природи нашої місцевості. Діти не тільки відпочивали, а й збагатили свої знання з історії рідного краю, познайомилися з народними традиціями та вивчили назви польових квітів, що ростуть на Петрівщині.

У таборі працювали два загони: I загін “Гетьманчата”- вихователі А.С.Гнучих, Л.М. Дядюра та Н.М.Бовккун, II загін “Водограй” – вихователі В.В.Борусан, Г.В.Копань, І.С. Бойко. Ранок у таборі розпочинавсяся ранковою зарядкою та підняттям державного прапора. Під веселі музичні руханки вожаті Анастасія Дрезноль, Уляна Боричевська, Яна Петрусенко та Олена Морозова розучують з вихованцями різні ритмічні вправи. Розвіявши останні сни, діти йдуть на смачний та корисний сніданок. Молода картопелька з маслом, огірочок, кефір, а на десерт ще й банан. Одним словом - все те, що потрібно для здоров’я дитини. Підкріпившись, всі вирушають на екскурсію вулицями села. А по дорозі повторюють загонову пісню, девіз, кричалку. Звичайна прогулянка, а дітям здається, що ми здійснили кругосвітню подорож. Скільки вражень, скільки емоцій. Після такого напруженого дня, яким же смачним здається обід, приготований кухарями С.Г. Гаркушею, Л.І. Ісак та Г.В. Максимовою.

Уплітають діти, як кажуть, аж за вухами лящить. Борщик, каша з котлетою, салатик із свіжої капусти та ще й черешнями або полуницями посмакують. Оце так наїлись! Тепер можна і в спокійні ігри пограти. А для цього є все: доміно, пазли, мозаїки, настільний теніс, футбол, конструктори різної складності. Бери що хочеш! Все це придбано завдяки фінансовій підтримці голови сільської ради Р.В. Штурмака та голови профспілкового комітету СВК “Маріампольська” О.В. Дудука.

День скінчився, та дітвора не поспішає додому, адже в таборі стільки цікавого. А що буде завтра? Вихователі готують сюрпризи. Завдання дітям: принести тканину, ножиці. А що це буде? А буде це показ моди. Одяг дівчатка виготовляють самі і демонструють в актовому залі. Ну зовсім, як справжні моделі. А хлопці не відстають, вони представили колекцію головних уборів в техніці орігамі. Та й цікаво ж робити, усе робити своїми руками.

Та цікавіше попереду. Змагання між загонами. Кожен загін працює над хореографічною постановою. Усіх учасників об’єднує одна справа. Масовий танець, індивідуальні баттли. Це дивовижно, оригінально, креативно, ну просто справжній майданс.

“В здоровому тілі, здоровий дух”. Під таким гаслом пройшли ігри та спортивні естафети на шкільному стадіоні під керівництвом спортінструктора В.М. Кононенка. Відчуття перемоги надихає учасників на більш активний відпочинок - похід на Лисячу балку. Тут діти грали в народні ігри, збирали польові квіти і створювали букети. Конкурс букетів оцінювала королева квітів Флора (Уляна Боричевська, вожата I загону).

Та поряд із розвагами відвідували гурток англійської мови “English Summer School” (керівник - О.Г. Люта). Вихованці працювали над проектом “Ukrainian Holidays Calendar” та підготували театралізоване дійство за мотивами казки Джона Екслі “Спляча красуня”.

Родзинкою від вихователів стало дерево дитячих вражень. Це деревце кожного дня наповнювалося яблучками (від I загону) та грушками (від II загону), на яких діти писали свої враження. Хтось писав, що сподобалося, а хтось - свої заповітні мрії. Вихователі не чарівники, та в деякій мірі змогли створити атмосферу казковості. Кожен вихованець зміг себе знайти, проявити свій талант, поспілкуватися і просто відпочити.

Останній день виявився сонячним і надзвичайно чудовим. Відбулося закриття табірної зміни. На ганок школи падала тінь від ялинок. І, дивлячись на обличчя дітвори, відчуваєш себе потрібним, світ здається ще милішим і яскравішим від дитячих посмішок. Лунали останні акорди, а на серці - спокій і тиша. Як добре, що в нас все є! Що про нас піклується держава. “Все найкраще дітям”- ці слова були і будуть головними в житті педагогів Луганської ЗШ I-III ступенів.

Наталія Бовкун, вихователь II загону Луганської ЗШ I-III ступенів