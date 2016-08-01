З «Олімпом» - до олімпійських перемог!

Днями за ініціативи керівництва району на базі ПСП «Зарічне» розпочав роботу навчально-тренувальний збір вихованців Петрівської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». Місце проведення збору, який проходить у форматі спортивно-оздоровчого табору, обрано невипадково, адже зусиллями директора господарства Андрія Давидовського тут створено чудову спортивну базу. Всі витрати щодо організації роботи табору, який працюватиме 14 днів, до 2 липня, включаючи високоякісне чотириразове харчування його учасників, інші витрати взяв на себе Андрій Миколайович. Безкоштовні транспортні послуги по підвезенню дітей до Нового Стародуба та повернення їх у Петрове після закінчення збору взяв на себе приватний підприємець Руслан Притула.

У зборі беруть участь 20 вихованців футбольної секції ДЮСШ (значна частина дітей – з малозабезпечених родин), в ролі тренерів-вихователів виступають директор спортивної школи Олександр Гусарєв та Євген Ткачук, крім того, за табором закріплена медсестра місцевої амбулаторії. Для перебування вихованців відповідним чином обладнано частину приміщення колишньої загальноосвітньої школи, харчуються вони в їдальні ПСП «Зарічне».

Розпорядок дня юних спортсменів досить насичений, відповідає їхньому девізу: «З «Олімпом» - до олім-пійських перемог!», наповнений спортивними тренуваннями та змаганнями, іншими заходами і, звичайно ж, відпочинком. Тричі на тиждень дітей возять в Балахівку на Голубе озеро. Тут обладнано тимчасове місце для купання, яке проходить під наглядом тренерів та медичного працівника Балахівської амбулаторії. А ще в плані заходів – екскурсії в Олександрію та Головківку на тренувальну базу футбольного клубу «Олександрія».

Минулої середи відбулося урочисте відкриття табору, в якому взяли участь голова райдерж-адміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, Новостародубський сільський голова Віктор Заїка, завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова та завідувач сектору інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадсь-кістю райдержадміністрації Тетяна Волощенко. Планувалася участь в заході і директора ПСП «Зарічне» А.Давидовського, та, на жаль, через зайнятість справами господарства він не зміг прибути, тож ведучі передали від нього привітання та най-кращі побажання.

С.Завалій та Т.Сакара поздоровили юних спортсменів з початком літніх канікул та відкриттям навчально-тренувального збору.

- Літо – гарна пора для відпочинку, оздоровлення, а для вас, юних спортсменів, ще й для поліпшення спортивної майстерності. Ви тут не тільки відпочинете і потренуєтеся, а й матимете нагоду ще міцніше потоваришувати, ознайомитися з рідним краєм.

Дякуючи керівнику ПСП «Зарічне» Андрію Давидовському, сприянню сільського голови Віктора Заїки ми вперше започаткували проведення навчально-тренувального збору, який, можливо, стане традиційним. Тож бажаю вам здоров’я, успіхів у навчанні і спорті, перемог на ра-йонному, обласному рівнях, а, колись, можливо, і на чемпіонаті світу з футболу, – звернувся з вітальною промовою Сергій Володимирович.

-Вітаю вас, юних спортсменів, з початком літнього відпочинку і оздоровлення! – додала Тамара Вікторівна. - Дорослі, зокрема Андрій Миколайович Давидовський, створив для цього всі умови, надав у ваше розпорядження чудову спортивну базу. Спортивно-оздоровчий табір – це гарна ідея, яку ми візьмемо на озброєння і в подальшому. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися сил для успішного навчання і подальших спортивних перемог.

Але що ж то за свято без подарунків? Не обі-йшлося без них і цього разу. Т.Панета презентувала бейсболки з написом «Олімп», дизайн яких нагадує логотип ПСП «Зарічне», їх подарували учасникам збору.

Були в програмі відкриття заходу урочисте внесення Державного прапора України, привітання від учнів Новостародубської ЗШ І – ІІІ ступенів – хореографічні номери «Вставай!» і «Україна». Завершилася офіційна частина загальним фотографуванням.

Гості ознайомилися з приміщеннями, в яких проживають юні олімпійці, відвідали їдальню. До речі, всі учасники збору дуже задоволені якістю харчування, бо далеко не всі вдома мають таке різноманітне меню, їдять такі смачні страви.

Напевне, можна сказати, що навчально-тренувальний збір юних спортсменів у такому форматі проводиться вперше, але не востаннє, адже ця ініціатива має право на життя і подальший розвиток.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: С.Завалій спілкується з юними спортсменпми; звучить Гімн України; С.Завалій і Т.Сакара вручають подарунки; загальне фото на пам”ять.