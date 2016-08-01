Олександрійське об’єднане управління пенсійного фонду України

До уваги фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку!

Поняття страхового стажу є одним із основних факторів, що впливають не лише на розмір майбутньої пенсії, а й на набуття права для її призначення. Дане питання є однаково актуальним як для найманих працівників, так і для осіб, що забезпечують себе роботою самостійно – тобто займаються підприємницькою діяльністю. Адже страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов‘язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2017 року фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплачувати єдиний внесок за місяць у сумі не менше 352 грн. (0,5 мінімального страхового внеску), однак відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу зараховуватимуться пропорційно до сплаченого єдиного внеску, а саме 0,5 місяця, що в подальшому може вплинути на визначення права на пенсію за віком та її розмір.

У 2017 році мінімальний страховий внесок становить 704 грн. на місяць (тобто 22% від мінімальної заробітної плати у 3200 грн.), тому для зарахування періодів, як повного місяця страхового стажу, настійливо рекомендуємо щомісячно сплачувати не менше ніж 704 грн. єдиного соціального внеску.

Інна Максименко, начальник управління