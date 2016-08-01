Шановні жителі Петрівщини!

У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України – Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повнокровної учасниці світового співтовариства.

Тож нехай кожен із нас своєю щоденною працею, героїчною звитягою в боротьбі за територіальну єдність і цілісність, усвідомленням демократичних цінностей суспільства та уявленням себе часткою великого українського народу невтомно працює на зміцнення сувере-нітету сильної, заможної, повноцінної держави! Ми – європейський народ із багатою історією – пишемо гідну сторінку героїчного життя української спільноти.

Успіхів, здоров’я та Божого благополуччя усім нам на шляху до правової, демократичної, суверенної держави!

Сергій Завалій, голова районної державної адміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради.