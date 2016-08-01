Дорогі співвітчизники!

Загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку (пай), виданий на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.08.2004 року за № 586, ВВК № 214063 кадастровий №3524983400:02:000:0410, на ім’я Дєєвої Світлани Іванівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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Загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку (пай) серія ІІ-КР № 007245, виданий Петрівською районною державною адміністрацією від 06.03.2002 року за № 115-р кадастровий №3524983400:02:000:0409, на ім’я Дєєвої Світлани Іванівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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Оголошення

Запрошуємо колективи художньої самодіяльності до участі у VІІІ фестивалі «Серпневий зорепад», який відбудеться 12 серпня у центрі села Рівне Новоукраїнського району.

Засновник і спонсор фестивалю – ТОВ «УкрАгроКом».

Реєстрація учасників – до 01.08.2016 р.

Заявки надсилати: e-mail: svyatets@ukr.net

Довідки за тел.: 097-483-12-84; 050-713-59-49

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