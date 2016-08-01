Дорогі співвітчизники!

Випуск: № 49 (9966) Вівторок, 27 червня 2017 року

Щиро вітаю Вас з державним святом – Днем Конституції України, яка закарбувала волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі.

Всебічний розвиток культури, освіти, ефективне та доступне медичне обслуговування, правова і соціальна захищеність, політична та релігійна свобода – все це має по праву належати громадянам України.

Давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшому розквіту рідної України, становленню достатку в кожній сім’ї.

З повагою народний депутат, Анатолій Кузьменко

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