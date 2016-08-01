Шановні друзі!

Від усього серця вітаю Вас із Днем Конституції України!

Конституція - це базис країни, її міцний фундамент для побудови спільноти та визначення основних векторів розвитку. Держава існує для людей, а не навпаки.

З нагоди свята бажаю Вам берегти найціннішу у світі річ – життя, дбати про своє здоров’я, працювати за покликом серця!

Кожному - гідної праці, безперервного розвитку, натхнення для нових звершень, сил та витримки у роботі, принциповості і твердості у прийнятті рішень заради гідного майбутнього української держави!

З повагою, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко