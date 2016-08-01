Цікаві факти про малину

Господині на замітку

У світі існує близько 200 видів малини. Вона відноситься до сімейства рожевих (до цього сімейства відноситься троянда та інші рослини). У малини є малиновий мед, який збирають бджоли і цим збільшують урожайність рослини на 60-100%. Листя малини може служити замінником чаю. Сушена малина в медицині використовується як потогінний засіб. Малина ефективна при застуді, грипі і для пониження температури. Малина - рекордсмен за вмістом заліза, що автоматично надає їй статус жіночої ягоди, яка дозволяє компенсувати щомісячні крововтрати.

Малина: корисні властивості, склад і застосування

Цю цінну ароматну солодку ягоду можна заготовлювати різними способами, щоб якомога довше зберегти її чудові властивості і насолоджуватися її смаком взимку.

Малинове варення на зиму люблять всі, і заготовити, по можливості, такого продукту намагаються якомога більше. Для початку потрібно сказати, що малинове варення - це ароматний десерт, який не може нікого залишити байдужим.

До складу варення з малини входить натуральна саліцилова кислота, яка є основою більшості жарознижуючих та протизапальних засобів. Якщо використовувати малинове варення замість того ж аспірину, можна уникнути виразки шлунку і гастриту.

Вітаміни РР, А, Е, В2 стимулюють життєвий тонус, підвищують пружність шкіри і забезпечують здоровий колір обличчя. Таким чином, варення допомагає людині продовжити її молодість.

Залізо, яке теж в надлишку є у складі цього варення, позитивно впливає на процес кровотворення.

У складі малинового варення знаходиться велика кількість міді. Як відомо, саме мідь міститься в більшості антидепресантів. З цієї причини тим, хто страждає депресіями і знаходиться в стресових ситуаціях, дуже рекомендується включити в свій раціон смачні ліки - малинове варення. До речі, мідь надає волоссю насичений колір. А це ще один чудовий привід для підвищення життєвого тонусу.

Для приготування цих ласощів слід вибирати ягоди, які дозріли, але не перезріли. Найбільш придатними можна вважати ягоди середньої величини і темного забарвлення. З таких виходить дуже смачне і гарне варення.

А найголовніше - цей десерт просто неймовірно корисний, особливо в холодну довгу зиму, коли починається пора застуд і хвороб. Тому, якщо у вас в цьому році досить великий урожай малини, то можна порадити вам приготувати натуральні ліки і ласощі будь-яким з описаних нижче способів.

Малина, перетерта з цукром

Інгридієнти: 1 кг малини, 2 кг цукру.

Малину не миють. Ретельно перебирають, видаляючи погані ягоди і сміття.

Складіть малину в глибоку емальовану посудину, засипте цукром і поставте до холодильника на 3 години. За цей час малина пустить сік, і цукор почне розчинятися.

Після цього добре перетріть малину з цукром, щоб не залишилося цілих ягід і розчинився цукор.

Можна скористатися блендером, але краще перетирати дерев’яною ложкою, щоб малина не контактувала з металом і не було окислення.

Банки ретельно помийте з содою і обдайте окропом.

Розкладіть готову перетерту малину з цукром по банках і зверху засипте шаром цукру (приблизно 1 ст. л.), щоб малина краще зберігалася.

Закрийте банки пластмасовими кришками і поставте перетерту з цукром малину до холодильника або у погріб на зберігання.

Варення «П’ятихвилинка»

Воно готується в два етапи всього лише по 5 хвилин кожен. Вам знадобиться: 1 кг малини, 1,5 кг цукру.

Спосіб приготування: Малину переберіть, відбираючи сміття і зіпсовані ягоди.

У мисці пошарово засипте малину цукром і залиште на 3-4 години, щоб виділився сік. Отриманий малиновий сік злийте в каструлю. Уварюйте сік 10-15 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

В отриманий сироп додайте малину, перемішайте, зніміть пінку і після закипання варіть ще 5 хвилин.

Пастила з малини

Свіжозібрану, цілком дозрілу малину перебрати, насипати в емальований посуд і поставити в духовку. Добре прогріті, розм’якшені ягоди протерти через сито або друшляк і змішати з цукром. Суміш пюре з цукром уварити, перекласти отриману масу в лотки і поставити в піч або духовку, щоб маса підсохла. Готову пастилу зберігати в тих же лотках. На 1 кг пюре – 400-500 г цукру.

Малина у власному соку

Тільки що зібрану малину, очищену і вимиту, помістити в емальовану посудину, пересипаючи цукром. Через 6-7 годин з малини виділиться сік і утвориться сироп. Разом з ним ягоди розкласти в банки, які наповнити на 2 см нижче верхнього краю. Стерилізувати 15 хвилин.

На 4 кг малини – 1 кг цукру.

Підготувала Олена Приходкова.