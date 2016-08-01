Петрівське відділення поліції звертається до мешканців Петрівського району з проханням повідомляти про осіб, котрі незаконно зберігають та вирощують нарковмісні рослини, а також про виявлені посіви невідомого походження конопель та маку.

Інформацію можете надати по телефону за номерами «102», 9-74-61, або 0960616306, 0979695963.

Житель Дніпропетровської області здійснював незаконний вилов риби на річці Інгулець в період нересту

19.05.2017 року під час проведення відпрацювання території району працівниками Петрівського відділення поліції, за участю працівників Кіровоградської рибохорони, на річці Інгулець було виявлено мешканця м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, котрий в період нересту займався незаконним виловом риби рибальськими сітками.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. В ході огляду місця події працівниками поліції було вилучено рибальські сітки в кількості 5 штук, рибу різного виду в кількості 311 одиниць.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.

Олександр Лисенко, начальник Петрівського відділення поліції