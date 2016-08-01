Шлях у великий спорт розпочинався в Луганці

Спортивні новини
Випускниця Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів та вихованка ДЮСШ «Олімп» Валентина Саламаха ніколи не забуває своїх перших тренерів. От і цього разу, під час короткої відпустки, вона завітала до рідної школи, щоб поспілкуватися з нами, а також поділитися досвідом з нинішніми юними гандболістками. Адже її зіркова кар’єра розпочиналася саме у затишному спортивному залі Луганської школи. Валентина розповіла про свої виступи за команди: «Абу» м. Баку (Азербайджан), «Мотор» м. Запоріжжя (Україна), Bayer Leverkusen (Німеччина), Siofok (Угорщина) та Bietigheim (Німеччина). Особливо вдалим для Валентини виявився сезон 2016-2017 рр., в якому вона завоювала золото Чемпіонату Німеччини та дійшла до фіналу престижного Європейського кубку.
А закінчилося спілкування приємним сюрпризом – Валентина подарувала школі 10 гандбольних м’ячів відомих спортивних брендів, чим дуже порадувала тренерів та їхніх вихованок.
Володимир Кононенко, тренер ДЮСШ «Олімп»