Шлях у великий спорт розпочинався в Луганці

Оголошення

Запрошуємо колективи художньої самодіяльності до участі у VІІІ фестивалі «Серпневий зорепад», який відбудеться 12 серпня у центрі села Рівне Новоукраїнського району.

Засновник і спонсор фестивалю – ТОВ «УкрАгроКом».

Реєстрація учасників – до 01.08.2016 р.

Заявки надсилати: e-mail: svyatets@ukr.net

Довідки за тел.: 097-483-12-84; 050-713-59-49

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О Г О Л О Ш Е Н Н Я

По проведенню конкурсу по відбору виконавців з розробки експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,30 га, кадастровий номер 3524982900:51:000:0655 за адресою: вулиця Миру в с. Іскрівка Петрівського р-ну Кіровоградської обл. за межами населеного пункту.

Документи подавати до 20 липня 2017 року до Іскрівської сільської ради.

Конкурс відбудеться 25 липня 2017 року в приміщенні Іскрівської сільської ради

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Подяка

Учасники пенсіонерського хору «Водограй» висловлюють щиру подяку депутатському корпусу Петрівської селищної ради і зокрема Петрівському селищному голові Світлані Олександрівні Тилик, а також благодійному фонду «Ветеран» ПрАТ «ЦГЗК» за спонсорську допомогу і організацію поїздки до Софіївського парку в місто Умань.