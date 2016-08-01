Насильство в сім’ї - річ неприпустима!

Тема попередження сімейного насильства вже багато років знаходиться у центрі міжнародного обговорення. Лише останніми роками суспільство починає усвідомлювати катастрофічні масштаби проблеми. Тому створення індикаторів психологічного насильства в сім’ї щодо дітей і використання їх у практиці роботи співробітників правоохоронних органів та соціальних працівників є дуже важливим.

За ініціативи першого заступника голови райдержадміністрації Тетяни Панети та начальника управ-ління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентини Сибіри нещодавно було проведено круглий стіл на тему «Домашнє насильство та дитина».

До участі у обговоренні гострих питань насильства були запрошені начальник сектору реагування патрульної поліції Максим Коваленко, представник служби у справах дітей райдержадміністрації Оксана Науменко, настоятель Свято-Вознесенського храму смт Петрового ієрей Михайло Царук, представник районного центру служб для сім’ї, дітей та молоді Любов Узлова. Фахівці порушували питання про випадки насильства в нашому ра-йоні, які сталися за останній місяць. До обговорення були також запрошені громадяни, які порушували правила правопорядку та були притягнуті до адміністративної відпо-відальності.

Олена Приходкова.