Веселий і сумний цей перший випускний

Чи не кожна людина в дитинстві хоче скоріше стати дорослою, а вже потім, через багато років, мріє бодай на хвилинку повернутися у той чудовий час дитинства. Проміж цих неповторних років найбільш безтурботними є ті, коли малеча відвідує дитячий садочок. Тут вони з допомогою вихователів поступово пізнають оточуючий світ, отримують перші знання перед навчанням у школі, а няні та кухарі створюють для них затишок і готують смачні та корисні страви. Завжди із смутком та тривогою прощаються вихованці зі своїм рідним садочком, адже тут вони були зігріті любов’ю і турботою, а попереду - ще невідоме їм шкільне життя.

З такими почуттями поспішали на свій перший випускний бал до ДНЗ «Сонечко» маленькі богданівці. Там, у святково прибраній залі місцевого клубу (в Богданівці ці заклади розташовані в одній будівлі) зібралися матусі і татусі, бабусі та дідусі, працівники садочка, аби провести у школу своїх випускників.

Першим поздоровив із цією хвилюючою подією маленьких земляків та їх батьків Богданівський сільський голова Сергій Доцяк. Сергій Іванович побажав майбутнім учням бути старанними і дисциплінованими, досягти великих успіхів у навчанні, аби у майбутньому стати гідними громадянами нашої держави.

Маленькі випускники розповіли у віршованій формі веселі історії із свого життя в садочку, а далі, разом з меншими вихованцями «Сонечка», продемонстрували присутнім гарно поставлені художні номери: танці, пісні, веселі сценки. Слід зазначити, що до кожного свята у цьому дитячому закладі готуються ретельно. Виступи вихованців проходять у веселій атмосфері та супроводжуються бурхливими оплесками. Ось і цього разу всім присутнім особливо сподобались танцювальні номери з квітами, з ляльками і візочками, танець «Карапузи». Мами випускників також порадували присутніх запальним танком. Не втримавшись, до них приєднались і дітки.

Затим найстарші вихованці Сергійко Костюков, Даринка Тодавчич, Максимко та Іринка Гречанюки отримали Дипломи випускників. Грамоту за перемогу у конкурсі «Дошкільня року» по малюванню , який проводився в ДНЗ «Рудана» відділом ос-віти Петрівської РДА, отримала Іра Гречанюк. Ще одна вихованка «Сонечка» Маша Нікітіна була відзначена на цьому заході за гарний вокал. Кажуть, що кожна дитина ще від народження має якісь таланти, а виявляти та розвивати їх мають саме вихователі дитячих закладів. Якраз з наставниками поталанило маленьким богданівцям, адже завідуюча закладом Н.Д.Дергач та вихователь Ю.В.Рева багато уваги приділяють розвитку індивідуальних здібностей дітей та початковій дошкільній підготовці. Грамотою ДНЗ «Сонечко» за активну допомогу дитячому закладу були нагороджені мами Алла Гречнюк та Олена Смірнова. На закінчення урочистої частини випускників вітала за-відуюча ДНЗ «Сонечка» Н. Д. Дергач. Ніна Дмитрівна пригадала, якими маленькими та розгубленими прийшли вони до садочка, плакали за мамами, а тепер ось готові вирушити до країни знань, дякувала батькам за активну участь у вирішенні проблем дитячого закладу, бажала всім здоров’я та терпіння, а дітворі - успіхів у навчанні. Батьки випускників також висловили свою подяку всьому колективу «Сонечка» за турботу про їх дітей. Завершився захід традиційним «солодким столом».

Лідія Зарєзіна.

На знімках: колектив садочка «Сонечко» та випускники 2017 року; танок з ляльками і візочками.