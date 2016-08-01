ДО УВАГИ ПЕТРІВЧАН ТА ГОСТЕЙ РАЙОНУ!

Заплановані заходи в рамках відзначення Дня молоді

22.06.2017 року:

- о 11.00 в спортзалі ДЮСШ «Олімп» відбудеться ра-йонний турнір з волейболу на Кубок голови Петрівської районної державної адміністрації та голови Петрівської районної ради.

Переможець матиме право на товариську зустріч з командою «Азимут-Петрове», яка представляє район на Чемпіонаті України у ІІ лізі.

25.06.2017 року:

- о 19.00 в парку відпочинку селища Петрове відбудеться концертно-ігрова програма «Барви молоді та літа»;

- по закінченні, о 21.00 - виступ гурту з м.Кривий Ріг «Місячне сяйво»;

- 22.00 – на фасаді біля кінотеатру «Інгулець» відбудеться дискотека для молоді та «пінна вечірка».

Переможців в ігрових конкурсах чекають гарні призи, працюватиме виїзна торгівля.

27.06.2017 року:

- о 10.00 урочистості в районному Будинку культури з нагоди Дня державної служби, Дня молоді та Дня Конституції України, нагородження кращих працівників різних галузей районними відзнаками;

30.06.2017 року:

- о 13.00 в спортивному залі ДЮСШ «Олімп» районна спартакіада «Спорт здоров’я й молодість дає» за участь команд установ, організацій та територіальних громад.

Організатори заходу – Петрівська РДА, Петрівська районна рада