«Побільше б таких людей…»

Благодійницька акція від ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»

Про те, що благодійництво є однією з визначальних ознак діяльності депутата районної ради Олександра Поворознюка та очолюваного ним господарства – ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» – добре відомо вже не лише на Петрівщині, але й далеко за її межами. Минулого тижня цей вид діяльності доповнився ще одним – дуже важливим і значущим для зміцнення мережі якісного медичного обслуговування імпульсом: ряду сільських та селищних рад району випала можливість поповнити забезпеченість фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарських амбулаторій сучасним медичним обладнанням від визнаних європейських виробників медтехніки (переважно - Франції та Німеччини). Обладнання, можливо, не зовсім нове, але ще в дуже пристойному функціональному стані.

Як зізнається сам Олександр Поворознюк, коли в ході співпраці з бізнес-партнерами дізнався про можливість придбання партії такого обладнання – не замислювався ні на мить, оскільки добре знає і розуміє потреби провінційних медичних закладів. У заздалегідь обумовлений день до «П’ятихатської» прибули Ніна Цапенко - Ганнівський сільський голова, Наталія Лепська - Петрівський (с.Козацьке) сільський голова, Сергій Дяченко – Чечеліївський сільський голова, Іван Шульга – Йосипівський сільський голова та Олександр Коваленко – Бала-хівський селищний голова, аби з наявного переліку підібрати щось для своїх лікувальних закладів. Дехто з них для більш профе-сійного відбору прихопив з собою фахових медичних працівників.

А вибрати справді було з чого: багатофункціональні ліжка з електро- та пневмоприводом, інвалідні візочки та «ходунці» різноманітних моделей та конструкцій, повивальні столики, гінекологічні крісла, маніпуляційні столики, інше обладнання, призначене для спрощення лікувальних та профілактичних процедур. Оглядаючи та допомагаючи підібрати саме те, чого потребують лікарські установи, Олександр Григорович знайшов і деякі речі, що будуть передані медичній службі футбольного клубу «Інгулець», зокрема, зручні і легкі ноші для переноски травмованих гравців та набір ортопедичних бандажів, що будуть використані під час посттравматичної реабілітації.

Тим часом керівники вказаних територіальних громад, підібравши та укомплектувавши все необхідне для лікувальних закладів, повантажили «скарб» на вантажівки і повезли на свої території. А перед цим вдалося поспілкуватися з ними, поцікавитися, наскільки їх співпраця з господарством допомагає в роботі.

- Ми з Олександром Григоровичем маємо уже досить давню і досить тісну історію взаємостосунків, - говорить Чечеліївський сільський голова Сергій Дяченко. – Приємно, що він сам добре розуміє і відчуває потреби громад, а відтак завжди йде нам назустріч, допомагає в різних питаннях. Ось, приміром, зовсім недавно ми закінчили реконструкцію ФАПу, в який і везтимемо зараз подароване обладнання. Так от – розпочинали ми цю реконструкцію якраз із початкового грошового внеску, зробленого О.Поворознюком, що і дало нам змогу увійти в проект та домогтися, зрештою, результату, якого прагнули (Чечеліївський ФАП на сьогодні є однією з найсучас-ніших і найпривабливіших сільських лікувальних установ – Ред.). Продовжила думку С.Дяченка Петрівський сільський голова Наталія Лепська, зазначивши, що після того, як «П’ятихатська” поширила зону свого впливу на територію очолюваної нею громади, її жителі стали почуватися, мов за кам’яним муром, відчуваючи, що тепер жодних невирішуваних проблем не матимуть. Олександр Поворознюк допомагає вирішити питання сплати заборгованості за воду, забезпечення медичних та виховних закладів усім необхідним, «П’ятихатська»стане одним із спонсорів проектів розвитку громади, що будуть започатковані в рамках Конкурсу «Майбутнє – спільна справа!»

- А я взагалі вважаю, що мені пощастило більше, ніж будь-кому іншому з моїх колег, - зізнається Ганнівський сільський голова Ніна Цапенко. – Адже якби кожна сільська рада мала такого господаря, якого в особі О.Поворознюка та його вірного помічника – виконавчого директора господарства Віталія Козловського в якості на-дійних партнерів маємо ми, то й розвиток усіх територіальних громад був би значно стрімкішим, і людям би в цих громадах жилося б краще і комфортніше.

- Це дійсно так, - підтримав колегу Йосипівський сільський голова Іван Шульга. - Там де є господар, що має безпосередній стосунок до села, та ще й такий уважний і компетентний, як Олександр Григорович, там справді всі нагальні проблеми вирішуються значно простіше. Багато в чому він нам допомагає, навіть не чекаючи нашого звернення чи прохання. Скажімо, якщо виникає потреба розчистити дороги від снігу взимку чи обкосити узбіччя ось зараз. Разом з тим, ми також намагаємося не зловживати уважним до нас ставленням, адже розуміємо, що в нього, як керівника агрофірми, як президента футбольного клубу, як депутата районної ради, як підприємливого бізнесмена врешті-решт – клопотів і без нас вистачає. І хоч він скрізь встигає, з усім справляється – це ж не значить, що ми маємо ще й лямку своїх обов’язків накинути йому на шию! А відтак звертаємося за допомогою лише в тих випадках, в яких наших повноважень чи владних важелів об’єктивно не вистачає. Проте натомість, якщо вже звертаємося, то точно знаємо, що не відмовить, адже, здається, - допомагаючи іншим – він сам від цього отримує задоволення. Ех, побільше б таких людей…

І до сказаного Іваном Васильовичем дійсно додати нічого, бо справді – аби наша країна мала б побільше таких людей, здатних і готових підтримати тих, хто живе поруч, упорядкувати землю, на якій нам усім випало щастя жити, то, напевне, і місце України на політичній карті світу вже давно було б значно вагомішим і соліднішим, а називатися українцем – було б почесніше і престижніше. Але поки ще є такі люди – для нас нічого не втрачено, а отже дня прийдешнього чекатимемо з надією і оптимізмом.

Володимир Кіфенко.

На знімках: з кількох десятків одиниць облаштування кожен намагався дібрати найфункціональ-ніше, найпотрібніше в даний момент; «І як же діє цей підйомник?» - Іван Шульга та Наталія Лепська опановують конструкцію багатофункціонального ліжка; сільські голови співпрацю з «П’ятихатською” вважають дуже важливою і продуктивною; без «обновок» не залишиться і медична служба ФК «Інгулець».