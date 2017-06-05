У чому користь вишні?

Сезонна смакота

Вітаміни

Вишня – це традиційна для наших широт ягода. Дозріває вона в червні, а тому саме в цей час потрібно поспішати оздоровитися нею і запастися на зиму. Темно-червоні плоди вишні мають кисло-солодкий смак, а тому багато хто не наважиться за один присід з’їдати безліч ягідок, віддаючи перевагу спорідненій черешні.

Однак саме вишня оспівується в літературних творах, їй присвячені шедеври мистецтва, а кулінарних рецептів зі свіжою вишнею не злічити за кілька хвилин.

Вишня – абсолютно калорійний продукт. У 100 його грамах міститься близько 50 калорій, він покращує процеси травлення та обміну речовин, сприяє розщепленню жирової тканини, а тому дуже рекомендований тим, хто прагне до схуднення.

Вона проявляє себе в нашому організмі в наступних процесах: стабілізує роботу серцево-судинної системи, зміцнює капіляри; покращує стан нервової системи, заспокоює, піднімає настрій; зміцнює і заспокоює сон; знімає больовий синдром і втому; надає протизапальну і бактерицидну дію; очищає печінку, виводить з організму токсини і шлаки.

Вишневе листя містить в собі значну кількість фітонцидів, речовин, що володіють антибактеріальним ефектом. Це використовують навчені досвідом господині при приготуванні консервації – кілька листочків на трилітрову банку забезпечать довгостроковість зберігання. Заготовляючи про запас вишневе варення або вишневий компот, також необхідно пам’ятати про інші властивості вишні. Її кісточки при тривалому зберіганні виділяють синильну кислоту, а вона може спровокувати гострі отруєння.

За весь “вишневий” сезон рекомендованою дозою з’їденої вишні є 4-5 кілограмів. Це значно оздоровлює організм на весь наступний рік. Однак закінчення сезону не означає за-кінчення споживання вишні. Вона не втрачає своїх корисних властивостей при швидкому заморожуванні або консервації.

Вишневий мармелад

Ця страва може зберігатися навіть взимку, якщо місце підібрати не сире і з постійною температурою. Це можуть бути і підвал, і холодильник. На 1 кг плодів слід брати 1 кг цукру. Вишню очистити від кісточок, нехай трохи пустить сік. Варити поки не вийде однорідна маса. Протерти її через сито. В пюре додати цукор і варити, поки не загусне. Потім розфасувати по формах або просто розкласти нетовстим шаром на деко. Підсушити в духовці при невеликій температурі, посипавши цукровою пудрою. Порізати чи вийняти з формочок вишневий мармелад та розфасувати по чистих банках.

Вишня вітамінна про запас

Одним з найпростіших домашніх способів заготівлі вишні про запас є засипка її цукром. Стиглі і свіжі вишні миють, дають стекти воді, видаляють плодоніжки і засипають у пляшки, балони, банки на 2/3 або 3/4 їх місткості. Незаповнену частину ємності засипають цукром до самого верху, закривають пробкою і витримують у сухому прохолодному місці.

Сік і плоди можна використовувати для компотів, киселів і для інших цілей. Цей продукт рекомендується зберігати не більше року, щоб уникнути переходу в сік із вишні шкідливих речовин, що містяться в ядрі кісточки.