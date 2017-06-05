Вишиванка-вишиваночка…

Мені не раз доводилося натрапляти в Інтернеті на старі фотографії радянських часів, зняті в різних містах Радянського Союзу в 50-і – 60-і роки минулого століття. Звернув увагу, що модно було носити одяг, або його певні атрибути різних національностей, хоча ми всі й вважалися тоді єдиним радянським народом. Люди одягали середньоазіатські тюбетейки, російські косоворотки, українські вишиванки. Причому, не тільки на свята, а й в побуті. На трибунах московських стадіонів під час футбольних матчів можна було побачити чимало уболівальників у вишиванках. Та й тодішній керівник держави Микита Хрущов полюбляв їх одягати, хоча і не був, як дехто помилково вважає, етнічним українцем.

Нині щораз активніше проходить Всесвітній День вишиванки, хоча і не вважається офіційним святом. На Петрівщині свято також було яскравим і масовим. Ми подавали репортаж про його відзначення, але через брак газетної площі не змогли тоді відобразити всі цікаві моменти. Тож публікуємо сьогодні кілька цікавих фотографій, знятих того дня.

Любіть Україну, шануйте традиції і символи нашого народу. Нехай вишиванки будуть у кожній сім’ї, нехай вони прикрашають вас не тільки у свята, а й щодня.

Анатолій РЯБОКОНЬ.