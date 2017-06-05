Про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні соціального захисту населення

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» управлінням соціального захисту населення ра-йонної державної адміністрації постійно здійснюються заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на звернення.

За 2016 рік до управління соціального захисту населення надійшло 393 звернення, що на 212 більше проти 2015 року та на особистому прийомі у начальника управління побувало 127 громадян, що на 26 більше проти минулого року.

Із загальної кількості звернень до управління соціального захисту населення з Урядової “гарячої лінії” надійшло 247 заяв (63%) та з Кіровоградського контактного центру 113 заяв (29%).

За соціальним станом статус авторів звернень до управ-ління має такий вигляд: 210 пенсіонерів, 36 робітників, 2 селян, 10 працівників бюджетної сфери, 3 державних службовці, 1 підприємець, 33 безробітних, 1 служитель релігійної організації та інші – 224 особи.

За категорією авторів звернень: 2 учасники війни, 7 дітей війни, 9 учасників бойових дій, 9 інвалідів І групи, 24 інваліди ІІ групи, 10 інвалідів ІІІ групи, 44 одиноких матерів, 21 багатодітна сім’я, 5 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інші - 389 осіб.

Основні питання, з якими зверталися громадяни: пільгове перевезення пасажирів – 13 звернень, призначення, перегляд трудової пенсії та її виплата – 2, надання матеріальної допомоги – 22, оформлення субсидій – 268, призначення та виплата соціальної допомоги – 99, виплата допомоги на дітей, декретних, аліментів – 13, визначення соціального статусу та одержання пільг – 41, працевлаштування, виплати допомоги по безробіттю – 1, звільнення та поновлення на роботі – 3, оплата праці та виплата розрахунку при звільненні – 11, та 47 інших питань.

Із загальної кількості отриманих звернень позитивно вирішено 108 питань та на 412 звернення надано роз’яснення.

При необхідності для вирішення питань, порушених у зверненнях, керівництво районної державної адміністрації та управління соціального захисту населення здійснює виїзди за місцем проживання заявників.

Днями перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета та начальник управління соціального захисту населення Валентина Сибіра провели виїзний прийом громадян, від яких надійшли звернення, на території Новостародубської сільської ради.

За I квартал 2017 року до управління соціального захисту населення надійшло 52 звернення, а на особистому прийомі у начальника управління побувало 47 громадян.

Наказом начальника управління соціального захисту населення від 02 лютого 2017 року № 12 затверджений графік особистого прийому громадян керівниками і спеціалістами управління соціального захисту населення та організовано прийом документів від громадян на всі види соціальних допомог на постійній та безперервній основі.

Прийом проводиться протягом дня, початок прийому о 8:00 Начальник управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації Сибіра Валентина Григорівна Понеділок, п'ятниця Заступник начальника управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації Попіль Світлана Володимирівна Вівторок, четвер

Наказом начальника управління соціального захисту населення від 12 грудня 2016 року № 69 затверджено графік виїзного обслуговування громадян за принципом «Мобільного соціального офісу» на територіях сільських та селищних рад району у 2017 році. За I квартал 2017 року здійснено 13 виїзних прийомів громадян, прийнято 187 осіб, з них: 56 звернень вирішено позитивно та на 131 питання надано роз’яснення.

Громадяни, які зверталися до управління, належать до найменш соціально захищених категорій населення: члени багатодітних сімей, особи похилого віку, громадяни, що опинилися у складних життєвих умовах через окупацію частини країни та проведення антитерористичної операції у східному регіоні України, та ті, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність. Тому всі звернення були уважно розглянуті, ретельно перевірені всі факти та надані обґрунтовані відповіді у встановлені законодавством терміни.

Спеціалісти управління об’єктивно підходять до розгляду кожного звернення. Вони проводять обстеження житлово-побутових умов заявника, подають запити і встановлюють право на оформлення адресної соціальної допомоги та право на пільги. Згідно з чинним законодавством і в разі встановлення права, пропонують оформити документи на допомогу та пільги. Заявникам, які не мають права на загальних підставах оформити документи, пропонують звернутись до координаційної комісії з питань призначення адресної со-ціальної допомоги.

В управлінні соціального захисту населення створена телефонна «гаряча лінія» для консультування громадян з питань призначення усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та трудових відносин.

Управління соціального захисту населення