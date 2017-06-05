У районі посилюється контроль за надходженням до місцевих бюджетів

Днями голова районної державної адміністрації Сергій Завалій провів перше засідання районної постійно діючої комісії з контролю за надходженням податків і зборів до місцевих бюджетів.

Відкриваючи засідання, Сергій Володимирович зазначив: «Враховуючи ситуацію, яка склалася з надходженням коштів до місцевих бюджетів від оподаткування доходів фізичних осіб, які одноосібно обробляють земельні ділянки площею більше, ніж 2 га, районною радою було прийнято рішення про посилення контролю за надходженнями до місцевих бюджетів.

У деяких сільських та селищних радах вже створені місцеві комісії, до складу яких увійшли землевпорядники, представники від депутатського корпусу та представники одноосібників. Таким чином, спільними зусиллями ми будемо контролювати достовірність інформації, що надають її одноосібники податковим органам щодо засіяних культур, площ та врожайність і отриманий прибуток. Впевнений, що ця робота дасть позитивний результат – доходи бюджетів зростуть, тим самим з’явиться можливість відремонтувати дороги чи освітити вулиці, привести в належний стан об’єкти соціальної сфери , що покращить якість життя наших людей».

Члени комісії затвердили форму Акта обстеження про використання земельних ділянок одноосібниками (площею більше 2га) та обговорили терміни подачі перших обстежень посівів. Також було вирішено здійснити вибіркову перевірку достовірності поданої інформації сільськими та селищними радами.

Прес-служба райдержадміністрації.