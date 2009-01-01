Звернення до батьків

Найвідповідальніша місія людини на землі, на мою думку, - бути батьками. Виховуючи дітей, ми прагнемо дати їм усе найкраще, оточити любов’ю й турботою, відвести від них будь-яку біду. Разом з тим, пам’ятаймо, що ми не можемо бути повсякчас поряд з нашими дітьми, тож маємо докласти максимум зусиль, щоб підготувати їх до самостійного життя: навчити малечу відрізняти хороше від шкідливого й небезпечного, застерегти від необачних вчинків, пояснити, як поводитись, щоб не потрапити в біду та як зарадити собі у різних екстремальних ситуаціях.

Частіше спілкуйтесь з дитиною на теми безпеки, зокрема про користь води, газу, вогню, електричного струму та негативні наслідки необережного поводження з ними, давайте чіткі поняття і формуйте навички, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. На власному прикладі демонструйте обережну поведінку біля водойм, під час грози, при виявленні вибухонебезпечних предметів, у поводженні з вогнем тощо.

Будьте уважними, терплячими, розсудливими у ставленні до дітей, любіть і оберігайте їх!

В.Г.Миронюк, начальник Управління ДСНС України у Кіровоградській області, полковник служби цивільного захисту