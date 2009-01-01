СЛУЖБА 101 РАДИТЬ ТА ЗАСТЕРІГАЄ

На протязі квітня 2017 року працівниками Петрівського РС в с. Іскрівка, с. Новий Стародуб, смт. Петровому, та в інших селах району будуть проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки та дотримання правил безпеки у побуті, а також проведення рейдових перевірок лісових масивів щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.
Петрівський РС застерігає громадян Петрівського району бути обачними під час проведення Великодніх Свят у період з 15 по 17 квітня! Будьте обережні, адже Ваша безпека та безпека ваших близьких залежить від дотримання правил пожежної безпеки!
Андрій Бочаров, провідний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області