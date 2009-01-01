Професію пожежників можна назвати по-справжньому героїчною, адже вони щодня рятують життя людей!

Раніше пожежники святкували професійне свято в «День працівника цивільного захисту», згодом в «День рятівника», а з указом Президента № 555/2013 від 11 жовтня «Про День пожежної охорони» встановлено в Україні професійне свято «День пожежної охорони», яке відзначається щороку 17 квітня.

Нині своє професійне свято відзначають ветерани протипожежної служби, вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин і професійних пожежних постів, фахівці, які здійснюють нагляд за станом протипожежної безпеки, займаються профілактикою пожеж, а також працівники відомчих протипожежних формувань та підрозділів місцевої пожежної охорони.

Люди цієї безстрашної професії завжди були у великій пошані. У важку хвилину, коли все навколо горить і валиться, вони максимально швидко приходять на допомогу й рятують життя, природу, будинки, речі. Сьогодні у них свято. А тому побажаємо їм спокою і витримки в їх вибухонебезпечнiй роботі.

Володимир Малюта, начальник Петрівського РС У ДСНС в області, підполковник служби цивільного захисту