Квітневе сонце

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Сонце квітневе у небі сіяє,
Ясна весняна блакить.
Ніби природа уся оживає:
Щира, урочиста мить.

Весело птахи у небі співають –
Ласка Господня на Землю іде!
Люди щасливі свята зустрічають:
Паску із нас кожен жде.

Миру вам, люди , єднання, любові,
Пісня лунає з небес!
Хай освятиться у кожному слові радість:
Христос наш Воскрес!

Іван Сердюк, смт Петрове.

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