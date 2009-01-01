Зимові курчата стійкіші до хвороб

Першу закладку сміливо можна робити у січні, а як тепла зима - то і в грудні. До осені будете мати повноцінних курей. Курок лишайте на зиму, щоб неслися. Вони менше хворіють і краще ростуть.

В інкубаторі яйця з курчатами лежать так само, як і під квочкою - 21 день. Качки вилуплюються на півтора тижні пізніше. Найпростіше вивести перепелят. З усіх вкладених яєць лише 5–10% стають бовтунами.