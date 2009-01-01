Індокачки найбільше люблять кукурудзу

Індокачки виростають до п’яти кілограмів. У їжі вони невибагливі, добре сидять на яйцях. У качки-простячки цього було не допросишся. У цих качок м’ясо не таке жирне, як у звичайних. Качури виростають 5 кілограмів, а самиці - вдвічі менше.

За рік пташка має два виводки. Наносить 15 яєць, тре з себе пух і сідає на гніздо. Це припадає десь на кінець березня. Вилуплюються на 18–20 день. У ці справи не треба втручатися, бо качка може не сісти на яйця. Вони люблять укриття. Малих каченят у перший день годують круто звареними яйцями. Їх натирають на дрібну тертку. Кладуть не в миску, а прямо на спини каченят. Наступного дня потроху давати м’який сир, дрібно порізану зелену цибулю, гичку буряків. За тиждень можна різати їм кропиву, кришити руками варену картоплю та сипати подрібнене зерно. Дорослі качки їдять майже все. В їжі вони не вибагливі.

Індокачок вигідно тримати. Вони харчуються менше, ніж звичайні. Найбільше люблять кукурудзу.

Не буде зайвим давати мінеральні добавки. За ними не обов’язково йти у ветаптеку. Можна потовкти крейду, яєчну шкаралупу чи річкову черепашку. Корисно додавати в корм сіль. Її розчиняють у воді.

Вдома для качура треба тримати три-чотири качки. Якщо задумали тримати двох самців, самиць має бути більше.

Індокачки не бояться різких перепадів температури. Чого не скажеш про задуху та сирість. Хлів із ними треба часто провітрювати. Вони не кричать, а шиплять. Тому їх і називають шипунами.