Новонародженим козенятам роблять масаж

Коза має облизати новонароджене козеня. Так у малюка краще циркулює кров.

Козячого молока хоч і мало, але воно жирне, тому й коштує удвічі дорожче від коров’ячого. З цього молока важко отримати сметану, вона погано відділяється, а сир чи кефір відмінний. Для розплоду краще залишити зимових козенят, народжених між лютим і квітнем. Вони виростають міцніші.

Новонароджене козеня слід швидко витерти насухо, щоб не замерзло. Шкіра в нього погано пропускає тепло, і тварина може застудитися. Таке розтирання схоже на масаж, який вмикає роботу легень і кишківника.

Козу-породіллю слід напоїти 1,5 л теплої води, щоб очистити її організм. За 3 год. повторити. Годувати можна лише сіном. До звичайного раціону повертатися на четвертий день.

Перші три-чотири дні козенята мають пити молоко кожні 3 год. Потім за потреби, але не менш як два тижні. В хліві не повинно бути протягів. У кози від них розпиратиме вим’я, а козенята слабнутимуть.

До молока підмішують вівсянку. Що довше козеня отримує молоко без домішок, то швидше росте. У місяць можна підмішувати вівсянку в молоко, але не манку, вона погано засвоюється.

Підгодовувати слід поступово, невеликими порціями, щодня збільшуючи їх. Не можна замінювати козяче молоко коров’ячим. Воно відрізняється складом. Тому в козенят, яких ним підгодовують, часто виникають проблеми зі шлунком.