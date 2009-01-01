Насіння кабачків слід загартовувати

Щоб кабачки швидше виросли, можна замочити насіння на два дні в літрі теплої води зі столовою ложкою золи. Загорнути у вологу тканину і тримати три-чотири дні за температури 22 градуси. Раз на день обприскувати водою, щоб тканина не висихала.

Насіння зійде, якщо його загартовувати. На ніч покласти в нижній ящик холодильника, а в день - у кімнаті на столі.

Кабачки найкраще ростуть у землі, де половина торфу, третина перегною, землі з городу і трохи тирси. Якщо ґрунт на городі кислий, додайте 1–2 столові ложки попелу чи товченої крейди.

Землю слід покласти в довгий ящик і полити для знезараження слабким розчином марганцівки. Потім розкласти по горщиках. Насіння посадити на глибину 2 см і накрити склом. Сіють кабачки за місяць до висадки на город.Доки розсада не проклюнеться з землі, температура в приміщенні має бути 22 градуси. Як тільки з’явилися паростки, знімайте скло і ставте в світлу, але холоднішу кімнату, де стабільно тримається плюс 18 градусів. За тиждень переставте ящик у попереднє тепліше місце. Завдяки цьому розсада не витягується.