Огірки дружно сходять у тирсі

Огірки треба сіяти не в землю, а в тирсу. Тоді вони сходять усі як один. Скільки зернин посієте, стільки й зійде.

У старому відрі зробіть дірки. Виходить як друшляк. Насипте тирсу та полийте окропом. Так вона стає м’яка і дезінфікується. Коли охолоне, перекладіть в дерев’яний ящик для розсади. Зробить пальцем ямки та кладіть в них насінини. Накрийте плівкою і поставте на вікно. За три-чотири дні розсада сходить.?Щоб рослини зміцніли та не боялися холодів, треба їх загартувати. Коли повністю проклюнуться, винести ящик на веранду. У перший день на 5 хвилин. Потім щодня додавайте по 10 хвилин.

Як з’являються перші три справжні листки, висаджуйте на город в землю.