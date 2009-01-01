Полуницю підживлюють розчином йоду

На початку весни з полуниці обрізають листя. Зрихлюють та підживлюють землю.

Після зими полуницю завжди омолоджують. Зрізують торішні листки. Це слід робити тричі на рік - на початку весни, під час цвітіння й після збору врожаю. На 10 л води, додайте 10 крапель йоду та перемішайте. Вилийте 1 л розчину на кущ. Завдяки цьому добре розвивається коріння, ягода рясно плодоносить. Крім цього, ще й знищуються хвороби.

У місцях, де кущі не перезимували, треба підсадити нові, на відстані не ближче як 40 сантиметрів один від одного, щоб вусикам було куди плестися. Потім посипте міжряддя соломою, торфом, перегноєм і гілками хвойних дерев. Таке мульчування підживить рослину азотними добривами. Товщина цього покриву має бути 1,5–2 см.

Мульчування потрібне, щоб зберегти вологу та всі поживні речовини в землі.

Йодованим розчином ще раз обприскують полуницю перед цвітінням. Для третього підживлення в 10 л води змішайте 1 ст. л. сульфату амонію і дві склянки коров’яку. Вилийте по літру розчину на кущ.

Завдяки такому догляду за сезон матимете гарний урожай ягоди.