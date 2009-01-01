Підопічні територіального центру будуть обізнані з новинами району

Серед пріоритетних завдань влади району залишається розширення і розвиток інформаційного простору, адже основним джерелом отримання інформації місцевого рівня для жителів району є саме радіо і газета.

За ініціативи районного керівництва, соціальні працівники територіального центру соціального обслуговування вивчили потреби людей поважного віку та інвалідів щодо задоволення їхнього права на інформацію. Зважаючи на стан здоров’я підопічних терцентру, було визначено, якому із засобів масової інформації вони надають перевагу. Допоміг реалізувати ініціативу депутат Кіровоградської обласної ради Микола Олексійович Давидовський, який надав фінансову підтримку для придбання радіоприймачів і передплати ра-йонної газети для громадян даної категорії.

Днями Тетяна Панета - перший заступник голови РДА, Валентина Сибіра - начальник управління соціального захисту населення РДА, Інна Лук’янова - директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району, Віктор Заїка - Новостародубський сільський голова та Микола Давидовський завітали з подарунком - радіоприймачем до Лідії Яструб, жительки села Новий Стародуб. Лідія Миколаївна є інвалідом дитинства і перебуває під опікою у близьких родичів. Жінка була дуже рада гостям і вдячна за подарунок, турботу та повагу.

Також, представники влади завітали до жителів селища Петрового, зокрема до Людмили Смульської, яка з задоволенням прийняла подарунок – передплату районної газети «Трудова слава» до кінця 2017 року. Людмила Миколаївна дякувала районній владі та депутату облради Миколі Давидовському за увагу і зазначила, що на сторінках газети часто публікується актуальна і потрібна інформація, тож це дуже корисний подарунок.

Всього для потреб громадян із обмеженими фізичними можливостями з Ганнівської, Козацької, Іскрівської, Йосипівської, Богданівської, Новостародубської, Чечеліївської, Луганської, Іскрівської сільських рад, Петрівської та Балахівської селищних рад було придбано 11 радіоприймачів і передплачено 28 екземплярів районної газети.

Олена Приходкова.

На знімках: Лідія Яструб, мешканка села Новий Стародуб з новим радіоприймачем; Людмила Смульська, жителька Петрового з квитанцією на передплату районки.