Великодні подарунки

На початку тижня в приміщенні громадської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» пройшов обряд освячення Великодніх подарунків воїнам АТО, який провели протоієрей Дмитро Городецький та ієрей Михайло Царук. У заході також взяла участь Петрівський селищний голова Світлана Тилик.

Подарунки будуть надіслані на 35 адрес. В посилках - паски, українське сало з часником, сухі борщі і супи, цукерки, різні речі (на замовлення – кому що потрібно), книжки.

Випікали паски (380 штук) працівники МП «Лось» - постійні партнери волонтерської організації. Продукти для виготовлення пасок і для посилок надали: Л. Митько – олію, П. Мельниченко – борошно, А. Горністова – яйця (90 штук), ієрей М. Царук – цукерки (3 кг), В.Больбот, В.Деркач і Т.Саламан – сало (50 кг), А.Волков – часник, В.Канатенко – цибулю (35 кг). Крім того, В.Деркач виділив 300 гривень на доокомплектування посилок, В.Волков взяв на себе оплату послуг Нової пошти, подружжя Нємчиків коптили сало, волонтери проростили цибулю на зелене перо, учні загальноосвітніх шкіл та ЦДЮТ виготовили достатню кількість малюнків і поздоровлень, В.Рева забезпечила освячення гілочок верби.

Були і окремі індивідуальні замовлення - на лікарські засоби від грибка та захворювань шлунку, два прапори, а командир блок-посту 17-го батальйону Володимир Талалайко попросив надіслати українську класичну художню літературу.

До пізньої ночі напередодні освячення святкових гостинців волонтери Наталія Зарєзіна, Ігор Чудний, Марія Лаврентьєва разом з онуком Ростиславом та Алла Горністова комплектували посилки.

Безумовно, бійці будуть раді поздоровленню зі Світлим Христовим Воскресінням. Але А.Горністова просила нагадати, що нині близько 60 наших земляків проходять військову службу за контрактом, громадській організації складно охопити їх всіх своєю увагою, тож про них не повинні забувати керівники місцевих територіальних громад, всіляко підтримуючи їх та їхні родини.

Анатолій РЯБОКОНЬ.