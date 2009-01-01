Вітаємо з днем народження!

Цими світлими весняними днями свої дні народження відзначили учасники бойових дій у Великій Вітчизняній війні, ветерани праці МИКОЛА КИРИЛОВИЧ КУЛЬШЕНКО з Іскрівки, якому виповнилося 92 роки, та житель Нового Стародуба ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ ЛЕБЕДИНЕЦЬ, який відзначив 93-річчя.

Вони пройшли великий і непростий життєвий шлях - захищали Батьківщину від гітлерівської навали, самовіддано працювали, відбудовуючи, а потім розвиваючи народне господарство країни, тож є людьми, яких ми повинні найбільше шанувати, які є прикладом для наших юних громадян.

Щиросердно вітаємо їх, бажаємо найголовнішого – здоров’я, аби вони ще довго жили серед нас і ділилися своїм неоціненним досвідом і мудрістю.

Зі святом, дорогі наші ветерани!

Районна державна адміністрація, районна рада, районна організація ветеранів України.