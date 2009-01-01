Шановні освітяни та християни Петрівщини!

Щиро вітаємо вас із великим святом – світлим Воскресінням Христовим!

У цей нелегкий час для нашої країни свято Великодня - чудова нагода для кожного з нас пригадати про ключові життєві цінності – любов до ближнього і віру у всеперемагаючу силу добра.

Ми єдині у своїх прагненнях і мріях про неділиму могутню Україну, а Бог допоможе нам зберегти і примножити славу нашої держави.

Нехай воля Господня об’єднує нас, утверджує милосердя, додає терпимості й сил, а радість цього свята нагадує про цінність життя кожного з нас.

Зі святом вас! Христос Воскрес!

Григорій Москалець, директор комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти»

Людмила Горбанець, голова районної профспілкової організації працівників освіти