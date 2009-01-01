Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Маяк»!

На тлі наших великих духовних потреб вітаємо зі святим торжеством Великодня – величі Божої любові – і щиро бажаємо непереборної радості й торжества, які походять від воскреслого Христа.
Намагаймося зрозуміти, що Христос відкрив нам кращий шлях – шлях любові, чистоти і служіння ближньому. Нехай милостивий Господь, який довів нам у такий прекрасний спосіб свою любов, сповнює вас радістю і бажанням з відкритим серцем прийняти Його дари, жити ними і поширювати навколо себе добро. Христос Воскрес!
Дирекція та профком ТОВ «Маяк»